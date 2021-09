Todo un descubrimiento. Rocío Osorno ha encontrado en Mango el vestido más versátil y original que todas querremos (y esperaremos) llevar en el próximo evento.

Cecilia Franco

Puede que hayas pensado en más de una ocasión que no hay nada como los looks 'black' o 'white'. Y lo cierto es que estamos contigo. Todo lo que tenga que ver con diseños en blanco y negro se considera todo un fondo de armario que nos salva de cualquier situación. ¿Que no se qué ponerme? 'Total black'. Sin embargo, estos colores van mucho más allá. Y ahora, si eres invitada a un evento, te enamorarás no de uno de estos colores, sino de los dos a la vez con el vestido de Mango más elegante que ha encontrado Rocío Osorno.

Arranca el mes de septiembre con muchos planes, pero también con muchos eventos. Bodas, bautizos, reencuentros... Al fin y al cabo, eventos especiales que requieren dejar a un lado el 'street style' por looks más desarrollados y elegantes. Y si hablamos de elegancia, tenemos que hacer referencia a Rocío Osorno.

La 'influencer' y diseñadora ya nos lo avisó, el look de la temporada para invitadas lo había encontrado, y la verdad es que no nos ha defraudado. Ella ha conseguido revolucionar Instagram con nuevas tendencias, pero también ha sido la encargada de salvar nuestro fondo de armario.

Un fondo de armario que protagoniza tonos neutros como el blanco y negro. ¿Qué tienen estos colores? Que pase lo que pase, se adaptan a cualquier situación. Y si ya encontró la falda que todas buscábamos, ahora ha dado con el vestido de invitada más elegante y sencillo a partes iguales.

Aunque el minivestido de Zara arrasó, te avisamos que este nuevo diseño que nos presenta no se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque se trata de una opción tan versátil que será muy fácil encontrar los complementos idóneos para la ocasión.

El vestido en cuestión se trata de un diseño que ha encontrado en Mango (59,99 €). Un vestido básico corto, de manga larga, abertura en la espalda y un juego de colores 'black & white' muy original y elegante. Una opción perfecta si tienes un evento y te cuesta decidirte entre ambos colores. Te aseguramos que acertarás de lleno y lucirás elegante sin necesidad de complicarse.

¿La mala noticia? Como era de esperar, lo ha agotado en tiempo récord, y habrá que esperar a que vuelva a estar disponible. Estamos deseando tener marcado algún evento en nuestro calendario para estrenarlo.