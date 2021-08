Pull&Bear tiene el vestido de crochet que no te vas a querer quitar

Se trata de un modelo de crochet de corte clásico, silueta ajustada que además de fresquito es super bonito.

A.M

La ola de calor que llegó a gran parte del territorio no hizo más que despertar nuestras ganas de prendas fresquitas, bonitas y cómodas. Y es que para salir del agua también buscamos un look que nos permita seguir teniendo estilazo. Por eso es que los diseños de crochet han cobrado tanto boom esta temporada, porque es un tejido lo suficientemente liviano para mantenerte fresca y a la vez entre romántico (pero no cursi), ponible, favorecedor, sexy y elegante, en pocas palabras lo tiene todo.

Por eso no nos sorprende que el crochet esté presente en los catálogos de todas nuestras firmas favoritas. Y es que además de conjunto de margaritas de Mango que conquistó a todas las instagramers, o el top de crochet de Zara que lució Verónica Díaz, o la falda con motivos étnicos que enamoró a Lady Addict, ahora faltando 15 días para que se acabe agosto, Pull&Bear nos ha sorprendido gratamente con un diseño clásico, pero moderno del vestido ideal de crochet.

Se trata de un vestido corto que resulta súper favorecedor porque apuesta por un patrón ajustado y lleno de detalles. Ideal para combinar con nuestras sandalias, cuñas favoritas y por supuesto que también se puede llevar con zapatillas para un look más urbano y cómodo.

Pull&Bear ha apostado por un sacarlo en un tono azul celeste bebé y nos encanta, porque justo es un tono que viene bien a las morenas como a las más blancas, pero más allá de eso es que hace que nuestra piel bronceada brille y se vea sana y tersa. Y eso nos encanta.

El diseño de tirantes finos acabados en lazada, escote de pico y falso cierre de botones, además es un modelo ajustado que resulta super favorecedor que hace tipazo.

Y aunque el tono azul ha sido nuestro favorito, la firma de Inditex también lo ha sacado en beige claro, una apuesta segura, recordemos que es este color ha triunfado en las últimas semanas.

Lo mejor de todo es su precio, por solo 19,99 euros puedes hacerte con este modelo que te acompañará lo que queda del verano, pero que además estamos seguras que seguirás llevando en otoño, porque con una chupa vaquera o de cuero seguirá luciendo maravilloso.

Al tratarse de un nuevo modelo tenemos la suerte de que está disponible en todas las tallas desde la XS hasta la XL así que corre, porque tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los más vendidos.