Paula Echevarría tiene el vestido 'babydoll' que querrás estrenar YA y seguir llevando este verano

Esta primavera la dulzura de los vestidos 'babydoll' se fusionan con las zapatillas.

Cecilia Franco

"¡Welcome spring!" Así ha dado la bienvenida a la primavera Paula Echevarría a través de su Instagram. Pero no solo eso, ha ido acompañado de un look 'muy ella' que estarás deseando estrenar ya y seguirás llevando en verano. ¿Por qué? Porque se trata de un vestido blanco 'babydoll' de lo más favorecedor.

El Instagram de Paula Echevarría puede ser comparado con una pasarela virtual diaria porque nos tiene completamente inmersas en su 'feed'. Ahora que se encuentra en la recta final de su embarazo, no solo da los 'truquitos' a las futuras mamis para que no se les olvide nada en la maleta de hospital, sino que desde que anunció que esperaba un bebé no ha dejado de romper nuestros esquemas al mostrarnos una nueva mentalidad de la moda premamá.

Como 'it-girl' sabíamos que no nos iba a decepcionar, y ahora da la bienvenida a la primavera con un look que, además de cómodo y sencillo, es súper favorecedor (estés o no embarazada). Un básico de armario que nunca falla y que, sobre todo, en la época primavera verano arrasa porque resalta muchísimo el bronceado de nuestra piel. Hablamos de los vestidos blancos.

A lo largo de su etapa de gestación, nos ha descubierto un mundo en lo que a ropa premamá 'lowcost' se refiere y ha sido todo una revolución. Encontró el chándal de Lefties más bonito, combinó los leggings 'fuseau' con bailarinas y blazer, y nos sorprendió su forma de encontrar en básicos de armario y prendas 'comfy' una combinación 'top' para inspirar a las futuras mamis.

Y aunque esta primavera nos anima a llevar ese peto vaquero que seguro tienes en tu armario, ahora se une al 'total white' con un vestido babydoll de Capriche (44,95 €), zapatillas blancas con detalles metalizados de Hogan (360 €), gafas de sol de Hawkers y el icónico bolso de Dior.

Un vestido blanco en cualquier estación del año debe ser una prenda básica de fondo de armario para cualquier ocasión, sin embargo, Paula Echevarría tiene claro que los vestidos blancos esta primavera-verano los llevaremos con zapatillas y, esa combinación lo cierto es que nos alucina.

Hazte con un vestido 'babydoll' que aportará ese toque tierno, añade unas zapatillas con su aire 'sporty' y logra un 'lookazo' de street style. ¡Palabra de Paula!