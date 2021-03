Lo que no debe faltar en la maleta de Paula Echevarría para ingresar en el hospital a dar a luz

Nuestras recomendaciones para que la actriz pueda preparar todo lo necesario para cuando de la bienvenida a Miguel Jr.

María Aguirre

Paula Echevarría está en el tramo final de su embarazo, y aunque ella ya sabe lo que es pasar por un parto y la preparación previa, es posible que se le haya olvidado qué cosas son imprescindibles llevar al hospital antes de dar a luz. O al menos, seguro que sabe que hay cosas que por muy necesarias que parezcan no lo son tantas ya que pasan a ser totalmente prescindibles en esos momentos.

Esto es lo que, en nuestra humilde opinión, no debería faltar ni en su bolsa premamá ni en la de ninguna mujer gestante que se ponga de parto y acuda al hospital para vivir una de las experiencias vitales más especiales de su vida:

Historial médico de la madre

Todo está informatizado en los tiempos que vivimos, pero no sobra llevar en la bolsa la carpeta con todo el historial clínico de la madre y con el seguimiento del embarazo que haya hecho el ginecólogo. Nunca se sabe. Paula (y cualquiera) se puede poner de parto lejos de tu hospital, o se puede caer el sistema informático. Estas cosas no pasan hasta que pasan, así que mejor prevenir.

Primera puesta

La actriz asturiana entrará con un bebé en la tripa en el centro hospitalario, pero saldrá de él con Miguel Jr. en brazos y eso implica, además de la consiguiente alegría, que hay que pensar en la ropita del pequeño. Por eso, es necesario incluir en la bolsa para el hospital al menos una primera puesta. No está de más meter dos, por si en el impás corto que lleva la salida del centro, el peque se mancha.

Bodies

Los hospitales públicos tienen bodies para los recién nacidos, pero como no sabemos dónde dará a luz Paula Echevarría, incluimos en la lista de imprescindibles unos bodies (a ser posible cruzados porque será mucho más fácil ponérselos al pequeño) fabricados en algodón de calidad para proteger la piel del bebé. Es importante que sean de la talla adecuada. En caso de que el centro médico los aporte, al menos serán necesarios dos bodies para el momento de ir a casa, el que lleve puesto y un cambio.

Chupete y biberón (opcional)

Esta es una de las primeras decisiones personales que deben tomar las mamás y papás con respecto a su hijo. Los expertos en lactancia materna recomiendan evitar a toda costa las tetinas sobre todo en las primeras semanas de vida, y las firmas están investigando y desarrollando modelos que se asemejen a la lactancia materna y no interfieran en el desarrollo de la cavidad oral de los recién nacidos, pero la última decisión al respecto la tienen exclusivamente los padres. En caso de que Paula y Miguel quieran utilizar chupete y biberón con su hijo, no podrá faltar en la bolsa para el hospital.

Crema del pañal

Esta crema no será solo importante en la maleta de Paula para el hospital, sino que le acompañará durante muchísimo tiempo porque son imprescindibles para cuidar la piel de los recién nacidos. Especialmente el área sensible que cubre el pañal, donde las irritaciones son más habituales. Estas cremas específicas rozan lo milagroso; son muy efectivas y muy rápidas a la hora de ayudar a la piel del bebé.

Ropa interior, pijama, zapatillas y bolsa de aseo para la madre

Paula Echevarría y Miguel Torres no podrán olvidarse de que la mamá es tan importante como el pequeño a la hora de preparar la maleta para el hospital. Entre los imprescindibles para la asturiana, y para cualquier madre gestante que esté a punto de dar a luz, destacan un champú y un gel para el lavado personal; aquellos productos que formen parte de su rutina de belleza habitual; productos de higiene como el cepillo de dientes y la pasta; un cepillo para el pelo; desodorante; y sujetadores de lactancia, que facilitan muchísimo la vida a la mamá desde la primera toma en caso de dar el pecho.

También son muy importantes las braguitas o compresas desechables, si bien es cierto que la mayoría de los centros hospitalarios se las proporcionan a la mamá.

Crema pezones

Destacamos en un epígrafe aparte la crema específica para los pezones porque tiene verdadera importancia en caso de que Paula decida dar el pecho a su hijo Miguel una vez nazca. Pueden aparecer roces o grietas que se forman pueden ser muy dolorosas y dar muchos problemas a la mamá, así que es necesario proteger esta parte sensible del cuerpo desde la primera toma.

Una ropa cómoda para salir del hospital

Además de la ropa interior, no se puede olvidar de llevar varios cambios. Y, junto a la ropa interior, lo más inteligente es apostar por un look cómodo y confortable para la salida del hospital y el camino hasta casa. Aunque bien es cierto que esto depende del gusto de cada mujer, y sobre todo, de cómo se sienta mejor.

Cargador del móvil

Puede que no tenga muchas ganas de ver el teléfono en algunos momentos de su estancia en el hospital, pero no está de más llevar el cargador para tener el recurso disponible en caso de que sea necesario echar mano de él. Además, es tal nuestra dependencia del teléfono que parece imposible no mirarlo incluso cuando acabas de dar a luz y quieres avisar a toda tu gente.

Su lista de Spotify

Finalizamos nuestra lista de recomendaciones para Paula Echevarría y todas aquellas futuras mamás, con un consejo que no es necesario echar en la maleta para el hospital, pero que sí es necesario tener preparado cuando toque echar mano de esta. Hablamos de una lista personal de Spotify descargada. Cada vez son más los paritorios que permiten a las mujeres gestantes poner su propia música durante el parto para que les ayude a relajarse y evadirse, y la música también es un excelente compañía en la habitación, ya sea durante las horas previas al parto o en las posteriores.