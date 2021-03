Perfecto para andar por casa, teletrabajar o crear 'lookazos' de 'street style' seas premamá (o no).

Cecilia Franco

Parece que Instagram últimamente se tiñe de rosa. No hay más que ver el 'feed' de nuestras celebrities 'favs' para darnos cuenta de que el color más dulce está de moda y Paula Echevarría ha encontrado en Lefties el chándal rosa más bonito y cómodo de la temporada.

Sí, amantes del rosa, 'la vie en rose'. Desde hace un tiempo venimos observando que el color de moda más dulce está cobrando mucha fuerza entre las que más saben de moda. Hace poco María Fernández-Rubíes nos enamoró con un conjunto rosa ideal y aunque ya estábamos avisadas que los tonos pastel iban a irrumpir nuestros armarios, lo cierto es que, no estábamos preparadas para enamorarnos de todos y cada uno de los looks propuestos.

Paula Echevarría se ha convertido en un referente 'fashion' para todas las futuras mamis. Y ahora que se encuentra en la recta final de su embarazo, nos ha dado tiempo a poder captar algunos looks primaverales y cómodos perfectos para premamás donde los tonos pastel son protagonistas.

¿Lo que más nos ha gustado? Su forma de adaptar su estilo a looks premamá sin renunciar a sus propuestas sporty favoritas. Hace poco se animó con la tendencia de los leggings 'fuseau' con bailarinas y blazer, apostó por el cárdigan más 'fashion' y nos enamoró con el vestido de Primark más ideal con el que lucirás 'tripita'.

A las lecciones de estilo que nos lleva dando Paula durante todo el embarazo se une este último look 'comfy' perfecto para teletrabajar, andar por casa o para el día a día. Una opción que nos demuestra una vez más que los looks 'cozy' se recrean y saltan a la calle con más fuerza que nunca.

El look de Paula de trata de un chandal de sudadera (11,99 €) y pantalón (11,99 €) en color rosita empolvado ideal y zapatillas negras con plataforma (19,99 €) de Lefties para esos días de primavera en los que no quieres pensar mucho o para las futuras mamis. Un look comodísimo compuesto por un pack de dos pantalones y dos sudaderas en dos colores para que puedas combinarlo como quieras.

¿Aún no te has animado con el modo chandalera? Cuando veas a Paula Echevarría estarás deseando hacerte con un chándal en tonos pastel. ¿A qué esperas para hacerte con uno?