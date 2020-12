Un minivestido con botas de caña alta, la estilizadora fórmula de María Pombo con la que podemos sumarnos centímetros de altura

¡Tomamos nota!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

En cuestión de moda, muchas ocasiones a las chicas bajitas se nos complica el asunto. Los vestidos nos quedan demasiado largos y nuestros pantalones siempre necesitan un retoque en el bajo (o bien los llevamos recogidos). Sin embargo (y por suerte) existen distintas fórmulas que pueden ayudarnos a sumar visualmente unos centímetros de altura sin necesidad de subirnos a unos taconazos. La última en desvelarnos su truco ha sido María Pombo, a través de un "lookazo" que ha mostrado en Instagram.

Aunque María Pombo ya es lo suficientemente alta para nuestro gusto, es cierto que a la 'influencer' no se le escapa ni un solo truco para conseguir looks de lo más estilizadores. En esta ocasión, ha lucido un 'total look' de Mango protagonizado por un minivestido básico liso (que seguramente lo tengas muy similar) de color gris y unas botas planas.

La combinación de estas dos prendas además de sentar fenomenal a todo tipo de cuerpos, es una combinación que nunca falla y, por ello, es tan repetida por las que más saben de moda (desde Paula Echevarría, pasando por Verónica Díaz, hasta Máxima de Holanda). Los minivestidos tienen el poder de alargar las piernas pero, ahora con el invierno a punto de llegar, hay que saber elegir las botas adecuadas para ir abrigadas y seguir sacando el máximo partido a nuestros estilismos.

María Pombo ha lucido unas botas que, además de ser un fondo de armario, son comodísimas y las querrás llevar durante todo el día. Están fabricadas en 100% piel de bovino, con punta redonda y de caña alta. Al llegar justo por debajo de las rodillas ocultan el gemelo y dejan a la vista parte del muslo, de esta manera estilizan y hacen las piernas más delgadas. ¿Y lo mejor? Todavía están disponibles en la web de Mango a un precio de 129,99 euros.

Pero por si fuera poco, la 'influencer' ha sabido rematar el look dándole un toque de color con un cárdigan de punto largo (que funciona genial a contraste con el vestido corto) con diseño multicolor, de tejido fino y manga larga, que también se vende en la web de la firma barcelonesa a un precio de 39,99 euros.