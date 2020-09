La 'influencer' se ha marcado un look de entretiempo de matrícula de honor que encantará a las chicas bajitas, con piezas de Stradivarius y Pull&Bear.

El otoño no ha hecho más que empezar y ya podemos confirmar que las botas altas (en todas sus versiones) serán supertendencia toda la temporada. Pero, ¿cómo lucirlas si eres bajita para que no te resten centímetros? La respuesta la hemos encontrado en uno de los últimos looks de la 'influencer' Verónica Díaz -más conocida como JustCoco en las redes sociales- que, con su 1,64 de altura, ha conseguido una silueta superestilizada (y una combinación a la última) gracias a este tipo de calzado.

La estrella de YouTube (donde supera el millón de suscriptores entre sus dos canales) ha compartido en su perfil de Instagram un álbum de fotos en el que posa con un estilismo 'low cost' ideal para el entretiempo. ¿Su apuesta? Un conjunto estampado de Pull&Bear (sí, parece un vestido pero en realidad es un dos piezas) combinado con unas botas altas de Stradivarius, que reúnen varios de los requisitos indispensables para que el 'outfit' le favorezca al máximo. ¡Apunta!

Empezando por lo obvio, las botas que ha elegido tienen un tacón de 7 centímetros, lo cual ayuda a crear la sensación de piernas mucho más largas; pero además, la mamá de la familia Coquetes ha demostrado controlar a la perfección el manual de estilo para chicas bajitas al añadir una falda pantalón cortita y fluida, ya que de esta forma deja a la vista la rodilla y parte del muslo y consigue poner distancia entre la ropa y los zapatos para ganar centímetros de manera visual. El volante que remata el bajo de la pieza es la guinda del pastel, pues enfatiza todavía más el efecto de piernas infinitas.

La blusa también tiene su truco y es que una de las pautas básicas para que las botas altas no te acorten la silueta es elevar la línea de la cintura mediante una correcta elección de vestuario, algo que JustCoco ha logrado con una falda pantalón de tiro alto y un top ligeramente 'cropped'. Y todo ello, además, jugando con dos de los tonos más demandados de la temporada: el teja y el crudo. ¡Fantástico, Vero!

Probablemente ahora estarás deseando copiarle el look, así que aquí te dejamos el link a las botas de tacón arrugadas de Stradivarius (45,99 euros, disponibles desde la talla 35 hasta la 41) y al conjunto floral de Pull&Bear (que cuesta en total 39,98 euros; 19,99 euros de la blusa y 19,99 euros de la falda pantalón, ambas prendas a la venta en la tienda 'online' desde la XS hasta la XL). CMMB.