Dirás SÍ a estas botas blancas de Stradivarius después de ver cómo las ha llevado Paula Echevarría con un vestido de flores

Deja atrás los prejuicios porque esta fórmula va a encantarte.

"¿Botas blancas? ¡Ni loca!". Puede que esta afirmación haya salido de tu boca en algún momento a lo largo de los años, pero ya se sabe que en esto de la moda no se puede decir nunca aquello de "de este agua no beberé" porque al final una termina cayendo contra todo pronóstico. De hecho, después de leer el siguiente tema puede que las palabras primeras tengas que retirarlas y acabes buscando por tus tiendas favoritas uno de estos zapatos.

Todo empezó hace unos días cuando Paula Echevarría nos puso la mosca detrás de la oreja al enseñarnos lo bien que podían quedar unas botas altas de tacón en color blanco en un look de noche si las combinas con un ajustado vestido. Pero es que ahora la asturiana ha ido un paso más allá demostrando que hay otras maneras de llevar este calzado en otoño con el mismo éxito.

En concreto, la actriz ha querido probar con un modelo de botas muy diferente: de caña media, plano, con cordones y cremallera interior, de suela track y, eso sí, en color blanco. Una fórmula aún más atrevida y que, sorprendentemente, nos ha gustado todavía más.

Como se puede apreciar en las imágenes compartidas por la intérprete en su perfil de Instagram, es un cómodo minivestido de la firma Zaitegui que es acolchado, de corte amplio, con mangas tres cuartos abullonadas y con un llamativo de estampado floral el que ha elegido para acompañar a las mencionadas botas.

El objetivo imaginamos que no es otro que el de generar contraste entre el corte romántico de la prenda y el estilo más cañero del calzado, dando lugar así a un look perfecto no solo para la temporada en la que nos encontramos sino perfectamente extrapolable para la próxima primavera.

Si este estilismo de Paula Echevarría ha servido para que de una vez por todas tires por tierra tus prejuicios y te animes a probar suerte con estos botines, has de saber que los de la que fuera protagonista de 'Velvet' son una genial opción porque están disponibles de Stradivarius en dos tonos diferentes -también hay versión en beige- y, sorpresa, ¡están rebajados!

De los 39,99 euros que costaba hace unos días ahora ha pasado a marcar 31,99 euros por lo que la oportunidad de llevárselos a casa no puede ser mejor.