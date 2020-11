Este jersey con cinturón de Zara que tiene María Pombo es el que necesitas para diferenciar tus looks de otoño-invierno

¡Un diseño de lo más original!

Los jerséis nos encantan en todas sus versiones. Ya sean 'oversize', ajustados, de cuello alto, con escote en pico, lisos o estampados, esta prenda es el 'must have' de la temporada y cuantos más tengamos, mejor. ¿O no?

Hasta ahora hemos encontrado todo tipo de diseños en los escaparates de las principales firmas de moda que nos han conquistado (como el de color camel 'oversize' de Mango o el tipo 'cropped' que tiene Mery Turiel y que queda genial con pantalones de tiro alto). Sin embargo cuando ya creíamos que no podíamos encontrar más jerséis originales, María Pombo nos muestra uno con el que conseguir looks de temporada ÚNICOS.

Se trata de un jersey de punto de corte amplio con cuello subido y manga larga acabada en puño que incluye un detalle que, sin duda, nos encanta: un cinturón del mismo tejido.

El diseño es de Zara y tiene un precio de 29,95 euros. En concreto, el que tiene la 'influencer' es de color azul grisáceo, pero también lo puedes encontrar en todas las tallas en color arena.

María Pombo lo ha llevado, tal y como nos ha mostrado a través de su último post de Instagram, con unos pantalones ajustados negros y una gabardina beige (que, por cierto, ya la hemos visto lucir en otras ocasiones y no puede parecernos más ideal).

Por supuesto, su propuesta nos gusta para un look de día a día. Sin embargo, también nos lo imaginamos con unos shorts o una minifalda o, incluso, llevándolo a modo de minivestido con unas botas de caña alta.

Además, sobra decir que nos parece una prenda comodísima tanto si estás embarazada (como es el caso de María Pombo que está esperando su primer hijo) como si no. ¡Viva lo 'comfy'!

Ojo, si este jersey te ha gustado tanto como a nosotras, tienes dos opciones: o comprártelo a la de YA o jugártela y esperar al Black Friday (que este año tiene lugar el próximo 27 de noviembre). ¡Tú decides!