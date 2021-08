La 'instagrammer' madrileña Mery Turiel ha encontrado la combinación perfecta para la vuelta al cole teniendo como base unos jeans y zapatillas. ¡'Lookazo street style' a la vista!

Cecilia Franco

La vuelta al cole está cada día más cerca. Y aunque los más rezagados esperamos hasta el último segundo para ponernos manos a la obra, hay que ser previsores y poner la mirada en el futuro. Sobre todo, en lo que a moda se refiere. ¿Por qué lo decimos? Porque todas sabemos que las tendencias que marcan nuestras celebrities favoritas vuelan en nuestras tiendas 'low cost' y Mery Turiel nos avisa que necesitaremos llevar estos jeans 'baggy paperbag' de Zara con las clásicas Vans.

Somos muchas las que no queremos ni pensar en ese temido momento (que llegará) del cambio de armario. Y pese a que creamos que con este calor aún queda mucho para ponernos a ello, el tiempo no avisa y la frescura de septiembre se colará en nuestros hogares de forma completamente inesperada.

Para levantarnos de ese sueño de una noche de verano, y volver a redescubrir los rincones de nuestra ciudad, Mery Turiel nos propone un look de entretiempo que nos alucina porque, además de ser todo un básico, el estilo de jeans combinado con las zapatillas es lo que hace que se corone como 'lookazo' de 'street style' por excelencia.

Ya hemos visto en varias ocasiones como un outfit puede cambiar en función de cómo lo combines. Y es que Mery Turiel no solo es experta en ello, sino que además nos descubre verdaderas joyas para chicas 'petite' que nos han conquistado.

Pero a lo que íbamos, el verano ya va quedando atrás y ella tiene claro que el look ganador para la vuelta a la rutina está compuesto por top 'cropped' de canalé básico blanco, jeans y zapatillas. Y aunque teníamos coronados los pitillo y las zapatillas Converse como básicos de armario, hemos de reconocer que esta temporada han sido desbancados por completo por otros. ¡Ya lo avisamos!

Hablamos de los vaqueros 'baggy paperbag', un estilo que nos encanta por ese rollo fruncido con gomas en la cintura y su corte más sueltecito. Mery ha encontrado el diseño 'perfect' en Zara (25,95 €), ideal también para chicas bajitas, y lo ha combinado con unas zapatillas Vans (95 €). Pero no las clásicas, sino las de bota con estampado tablero de damas y plataforma, un diseño que combina a la perfección con la largaría de este tipo de jeans tobilleros.

Algo que nos fascina de Mery es su forma de cambiar el rollo de cualquier look a base de complementos. Y es que, en esta ocasión, ha optado por incluir un bolso de Chanel que da ese toque 'chic' sofisticado al look 'street'. Sin embargo, no solo nos fascina por eso, sino porque este look lo podremos seguir llevando más adelante si incluimos una americana negra 'oversize'. ¡Lo más!