La 'influencer' madrileña Mery Turiel ha encontrado en Zara el vestido mini negro, perfecto para cualquier evento que tengas en tu agenda, que te convertirá en la invitada más elegante.

Cecilia Franco

Entendemos lo complicado que puede llegar a ser decidirse por una prenda cuando, sobre todo, se trata de una selección especial. Y es que tienes una cena con amigos o un evento importante y, como siempre, no encuentras nada que esté a la altura. Pues bien, venimos a hacerte la vida más fácil porque, Mery Turiel ha encontrado el vestido LBD que te salvará de cualquier compromiso. ¿Y sabes dónde? Sí, en Zara.

Hemos de reconocer que el gigante de Inditex nos salva de muchos apuros. En Zara, sobre todo, nuestras 'influencers' favoritas encuentran todas las tendencias del momento, así como prendas virales que provocan verdaderas necesidades entre las amantes de la moda y, finalmente, acaban agotándose.

-Mery Turiel tiene claro que si tienes una cena familiar frente al mar necesitas este elegante vestido de Zara.

-El vestido floral de Mery Turiel será todo lo que necesitarás para tu primer paseo marítimo.

Mery Turiel, por ejemplo. Ella encontró en Zara el vestido al que caímos rendidas a sus encantos, y podemos decir que con todas sus ideas nos ha salvado el verano, de la playa a la ciudad. Pero, lo que también queremos destacar de ella es la capacidad que tiene de encontrar looks originales y de avanzar tendencias como, por cierto, la vuelta del peto vaquero.

Pero a lo que íbamos, su capacidad a la hora de encontrar el look adecuado para cada ocasión hace que se convierta en un punto de referencia para nosotras. ¿Para cualquier evento? Ella nos propone apostar por los clásicos infalibles. ¿A qué nos referimos? Pues efectivamente, a los vestidos 'total black' o conocidos como LBD.

Los LBD (little black dress) son siempre una gran opción. No solo porque sientan como un guante, todas sabemos que el color negro siempre tiende a estilizar muchísimo, sino porque pega con todo lo que nos propongamos y su versatilidad es infinita. ¡Así que no te compliques más la vida!

Con un vestido corto negro todo son ventajas, y Mery Turiel ha encontrado en Zara (29,95 €) EL vestido del verano, de la primavera, del otoño y del invierno. Sí, porque es tan versátil que podrás llevarlo en cualquier estación del año. Su tejido de lino y detalles drapeados hacen de este diseño una pieza que parece de lujo, y desbordará elegancia por los cinco sentidos.

12 vestidos cortos de invitada que podrás seguir llevando este verano Ver 12 fotos

Otro detalle que queremos destacar de este diseño es su espalda. La nueva colección de Zara parece que ha centrado el diseño de sus vestidos en el corte de su espalda porque, al igual como el vestido que lució María Fernández-Rubíes, este vestido de tirantes cruzados en la espalda te conquistará y quedará muy elegante con unas sandalias de tacón o 'stilettos'. ¡Invitada 10!