¿Buscas ir más allá de los vestidos? Mery Turiel ha encontrado en Mango el conjunto perfecto para que luzcas cómoda, fresquita y estilosa.

Cecilia Franco

En verano puede ser un tanto complicado el seleccionar looks más arreglados, sobre todo, si te encuentras en la zona costera. Todas sabemos que es llegar a la playa y, automáticamente, el bikini o el bañador cobra protagonismo junto a nuestra melena al natural. Eso que llaman el "mood playero". Pero ya te encuentras en el destino y quieres inaugurar tus vacaciones en un bonito restaurante. "¿Qué me pongo?" El look de Mango de Mery Turiel es la opción más fresquita y elegante para una noche especial de verano.

Está más que claro que la colección de baño va a prevalecer y aunque este año has conseguido preparar la maleta con lo mínimo, es cierto que siempre hay planes especiales que requieren de looks un poco más meditados. Y si alguien nos ha demostrado que tiene esto bajo control, ella es Mery Turiel.

La 'influencer' a lo largo de todas sus vacaciones en Tarifa nos ha demostrado que se puede llevar todo lo necesario, sin necesidad de complicarse la vida. Y es que ella sabe que los básicos de armario siempre son un acierto y que una maleta completa se basa desde las tendencias más originales con detalles especiales, a básicos como los LBD.

Caímos rendidas al vestido de Zara y por, si nos parecía poco, nos provocó una necesidad con el vestido floral perfecto para el primer paseo marítimo.

Gracias a ella los looks de día los tenemos más o menos controlados, pero ¿y cuando cae la noche? Es momento de dar un descanso al bikini, ducharse, hidratarse y ponerse un look bonito que potencie el bronceado.

Y es que si tienes cena familiar o paseo nocturno por tu sitio vacacional, necesitas el 'total look' de Mango de Mery Turiel. Y no, no es un vestido. Se trata de un look compuesto por un dos piezas en tonos básicos, de top negro (19,99 €) con detalle volante en el cuello y espalda al aire y, falda satinada (39,99 €) en tono beige y sutil estampado.

Un look ideal para lucir cómoda y fresquita, y perfecto para combinar junto o por separado. Nos encanta porque además da igual el tipo de calzado que lleves que pega con todo y favorece a todas. ¡Acierto!