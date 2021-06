La influencer madrileña María Pombo tiene el bolso de Zara que parece de lujo que hará que te olvides por un momento de los atardeceres junto al mar. ¡Todo un 'must' que reconvertirá tus looks!

Cecilia Franco

¿Quién no ha soñado alguna vez con el armario de Chiara Ferragni? Y no nos referimos a su colección de ropa (que también), sino a la parte del vestidor que guarda su colección de bolsos de lujo más sofisticados. Todas deseamos tener una selección de bolsos que combinen con cada uno de los looks y los eleven a otro nivel. Pues, ¡tenemos buenas noticias! Porque María Pombo ha encontrado en Zara el bolso acolchado que parece de lujo más versátil del verano.

"Cuerpo en Madrid, mente en Ibiza", tal cual, así estamos todas. Con la cabeza en otra parte o, mejor dicho, en ese primer 'chapuzón' que tanto deseamos. Aunque tengamos mil ganas de verano y estemos desesperadas por encontrar lo mejor en moda baño, es cierto que no debemos olvidar nuestros looks estivales para los días que aún nos quedan en la ciudad.

Porque el calor no deja tregua pero, el bikini, el pareo y la pamela, mejor dejarlo para cuando lleguen los días de playa. Los looks y complementos deben adaptarse a las circunstancias, y María Pombo, aunque tiene la cabeza en esas puestas de sol ibicencas, tiene claro que sus looks de 'street style' deben tener un pequeño detalle que no hemos pasado desapercibido: los complementos 'vintage' llenos de color.

Si hace poco nos inspiró con un look de concierto y coincidió con María Fernández- Rubíes con el vestido camisero más 'top', ahora acierta de nuevo con su última propuesta más 'street' gracias a los complementos. Un look compuesto por básicos de armario de top blanco y pantalón campana. ¿Y qué ha hecho para reconvertirlo? Añadir un bolso que parece de lujo. Y decimos parece porque se trata de un diseño de Zara que tan solo cuesta 22,95 €.

Un bolso de hombro en tono amarillo pastel, detalle acolchado y cadena dorada que hará que te olvides de la tendencia de los bolsos mini. Con este estilo de bolsos conseguirás dar ese toque de color más 'trendy' sin necesidad de complicarte la vida. Hazte con un bolso joya 'vintage' y reconvertirás cualquiera de tus looks 'street style'. ¡Todo un 'must' que adorarás!