María Pombo y su look 'top' de concierto, con chaleco de Mango

Chaleco y jeans: el look básico de María Pombo para los conciertos de la primavera que vas a querer copiar.

Clara Hernández

Como en otros muchos armarios de la nueva normalidad, los básicos se han convertido en la estrella del de María Pombo, que en los últimos tiempos nos ha enamorado con looks de vaqueros 'flare' o 'wide leg' combinados con sudaderas y 'cardigans', y que siempre sabe encontrar la prenda esencial para acertar en cada momento. ¿Y cuál es la estrella del outfit que la 'instagrammer' eligió este martes para acudir al concierto que la banda Taburete ofreció para promover una 'naturaleza solidaria' en el Teatro de la Latina de Madrid? Se trata de un chaleco corto en color arena de una fila, es decir, el patrón más habitual de los modelos masculinos, que ella llevaba abotonado y sin nada debajo, a modo de top.

Junto con unos vaqueros (con botones, en lugar de cremallera), collares de cadena con 'charms' y bolso, mascarilla 'animal print' y manicura, todo en gama de tonos beige y tierra, acompañado por melena suelta para agitar en los estribillos, María Pombo presumió de outfit noventero, versátil y listo mientras bailaba al ritmo de 'Caminito a Motel' o 'Walter palmeras', como puedes ver en su 'feed' de Instagram y en diferentes 'stories'.

¿A que a ti también te parece el look ideal para un tardeo, terraceo o concierto? Además de los jeans muy largos, entallados y ligeramente acampanados en la parte inferior, hemos encontrado el chaleco en la nueva colección de Mango, que queda genial también con camiseta básica blanca de manga corta debajo, como propone la firma, y que tiene un precio de 29,99 euros.

¿Buscas un look más 'rock'? En la marca está disponible también en color negro (suma unos vaqueros azules de tendencia, y listo). Además, para looks más formales, puedes optar por combinarlo con blazer cropped y pantalones a juego (María Pombo no dio un ejemplo hace unas semanas con un outfit de la firma Bleis Madrid).

Hace ya más de una temporada que los chalecos se convirtieron en uno de nuestros imprescindibles, y en todas sus versiones. Así, Sandra Gago nos aleccionó hace unos días como lucir su versión más larga (con pantalón culotte, gorra y zapatillas) y Tamara Falcó nos fascinó con un modelo de Zara de diseño clásico, con cuello y solapa, y cropped. Pero hay muchos modelos. ¡Mira nuestros favoritos!