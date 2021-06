Lucía Bárcena se anima con un bikini estampado de pata de gallo y confirmamos que este verano en moda baño no podrán faltar los clásicos estampados.

Con este calor no podemos dejar de pensar en bikinis y bañadores. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y, por ello, ya estás dándole vueltas a qué llevarte en la maleta para no pasarte demasiado y sea factible. Si además de esto estás con la idea de renovar tus looks en moda baño, Lucía Bárcena ha encontrado el bikini de estampado pata de gallo que aportará mucha elegancia a los días de playa y piscina.

El estampado pata de gallo no es exclusivamente de las blazers. ¿Te sorprende? Es lo que tiene el mundo de la moda, que no deja de asombrarnos. Por lo que observamos en tiendas y en lo que nos adelantan nuestras celebrities, este verano las tendencias en moda baño son minimalistas. Es decir, esta temporada las playas se llenarán de clásicos y hasta volverás a amar los bañadores retro.

Sin embargo, y dejando a un lado las tendencias, estarás con nosotras que a la hora de encontrar un bikini o bañador de nueva colección prevalece todo aquello que nos favorece. Si tienes mucho pecho, por ejemplo, te recomendamos los de la firma Freya o los bikinis neón de Oysho que son 'lo más'.

Pues bien, hablando de bikinis favorecedores tenemos que destacar, además de la nueva colección de Zara, diseños clásicos como el que ha llevado en su último post Lucía Bárcena.

Si ya habíamos coronado a Lucía Bárcena como la reina de los cuadros vichy, este verano adorarás el estampado pata de gallo en los bikinis gracias al diseño que nos propone la influencer. ¡Este estampado ya no solo es cosa del invierno!

Se trata de un diseño de la firma Bohodot que se compone de sujetador asimétrico con el detalle de la anilla en el tirante (38 €) y braguita tipo brasileña con el mismo estampado (26 €). A este 'lookazo' le acompaña un capazo personalizado con su inicial de la firma Lada, ideal para llevar a la playa o la piscina, ya que se trata del bolso clásico que nunca falla.

Como puedes comprobar, desde los bikinis a los complementos, este verano arrasarán los clásicos de armario. Busca en tu fondo de armario o hazte con novedades y sorpréndete con básicos.