10 bolsos donde (aunque no lo parezca) caben el móvil, la cartera y el gel hidroalcohólico

Son pequeños pero tienen el tamaño justo para meter lo que necesitas. Estos bolsos en versión 'small' van a ser el accesorio necesario para todos tus ‘lookazos’ de primavera.

A. Morales

La temporada pasada Jacquemus consiguió convertir su 'miniminibolso' Le Chiquito en objeto de deseo. La maison francesa diseñó un modelo de bolso tan pequeño que no le cabe ni un labial. Bueno, más que un bolso se trata de un accesorio. Meses más tarde Chanel hizo lo propio y también incluyó en su colección primavera/verano 2021 estos diseños del tamaño XXS. Lo cierto es que ambas firmas vaticinaron que este 2021 lo que iba a triunfar serían los bolsos pequeño (aunque no precisamente sus versiones diminutas).

Así que amiga, si tu eres de las que llevan prácticamente toda su casa encima lo sentimos por ti, porque esta temporada lo que de verdad triunfa en el street style son los bolsos Small, si esos en los que solo cabe el móvil, la cartera y el gel hidroalcólico.

Aunque el concepto de ‘bolso pequeño’ no es nada nuevo, esta vez hablamos de diseños que no son precisamente los clásicos bolsos caja ni sobre, sino que se trata, de los mismos diseños que solemos llevar en versión grande, pero esta vez en su interpretación más pequeña.

La buena noticia es que en la mayoría de estos diseños le cabe nuestros tres imprescindibles -más un 'plus'- sin los que no podemos salir de casa el smartphone, la cartera, las llaves y nuestro gel de manos. Si no te atreves a dejar de lado tu yo Mary Poppins, una buena forma de acostumbrate es que comiences usando estos bolsos S para salir a cenar.

Pequeños, cómodos, infalibles, atemporales y estilosos, sea como sea nunca subestimes el poder de un bolso por su tamaño. Ya ha quedado claro que las versiones small se reinventan cada temporada para conseguir el mayor protagonismo en nuestros looks, y esta temporada nuestras firmas preferidas nos proponen originales y combinables bolsos pequeños capaces de cobrar todo el protagonismo de nuestro estilismo.

Si eres de las que ama ser de las primeras en llevar las tendencias, pero aún no tienes en tu armario un bolso small, es hora de que descubras todo lo que estos modelos de tamaño pequeño pueden hacer por tu estilismo.

A continuación te presentamos 10 modelos que encajan con diferentes gustos y presupuestos.