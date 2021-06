El peinado con trenzas de María Pombo para el bautizo de su hijo Martín

Con la melena suelta y unas 'baby braids', la influencer ha apostado por esta tendencia beauty

Julia García

Seguro que en las últimas semanas tu timeline de Instagram se ha llenado de fotografías y vídeos en los que el peinado más repetido son unas finísimas trenzas repartidas por el cabello. Esta alternativa cómoda, fresca y favorecedora se ha convertido en la preferida para el buen tiempo de influencers como María Fernández Rubíes o María Pombo. Tanto le ha gustado a esta última que incluso ha sido su elección para brillar el día del bautizo de su hijo Martín.

Para esta fecha tan especial la instagramer ha apostado por algo cómodo y seguro ya que no ha arriesgado al llevar su larga melena rubia suelta con unas suaves ondas y raya en medio, y retirar los mechones centrales en dos finas trenzas a los laterales que terminaban unidas por la parte posterior como hace de forma habitual en su día a día.

De este modo, el rostro queda despejado dando lugar a un look desenfadado y natural que puede funcionar, como es la prueba, en cualquier ocasión más o menos formal.

Además del versátil peinado que seguro muchas de nosotras terminaremos luciendo en la oficina, la playa o el campo este verano, del estilismo de María Pombo nos ha encantado el dos piezas brocado en color marfil compuesto por minifalda y cuerpo de manga corta y mangas abullonadas firmado por Inés Martín Alcalde que ha combinado con unas sandalias beige de tacón ancho y plataforma así como por unos pendientes de aro.

En un principio esta no iba a ser la elección de la joven madrileña ya que su intención era lucir un diseño de la nueva colección de Name The Brand que está a punto de ver la luz pero los tiempos no han jugado a su favor por lo que resultaba imposible que este llegara a tiempo para el gran día. Ante esta complicación decidió comprar un vestido en una tienda online que, aunque tardó en recibir, cuando se lo probó no había forma de que abrochara. De modo que a dos días de la ceremonia no tenía qué ponerse hasta que la diseñadora Inés Martín Alcalde llegó a su rescate con el que finalmente ha sido su elección.

Un resultado que ha sido muy aplaudido por sus casi dos millones de seguidores como fue el de su amiga María García de Jaime, quien también ha estado presente en esta jornada tan memorable para el primer hijo de Pombo, hace una semana cuando bautizó a su hija Catalina enfundada en un vestido midi estampado de The IQ Collection con hombreras marcadas.