Este otoño darás el toque especial a tus looks con las sobrecamisas joya como la que ha encontrado Amelia Bono en Zara. ¡Desearás tenerla en el armario!

Cecilia Franco

Desde que ha dado comienzo el mes de septiembre, hemos de decir que nada es tan terrible. Es cierto que teníamos algo de miedo a la vuelta a la rutina, se nos hace tan duro dejar el verano atrás y sus 'momentazos' que… Pero que no decaiga el ánimo, porque Amelia Bono a través de su Instagram recarga nuestras pilas con looks básicos para la rentrée con los que desearemos que vuelva septiembre una y otra vez.

La vuelta al cole siempre se nos hace un tanto cuesta arriba, pero este año hemos aprendido a ver el lado positivo y alegre de las cosas gracias a Amelia Bono. A través de sus posts nos muestra muchísimas ideas 'fashion' que van más allá de la moda y que impulsan nuestro ánimo. ¡Tenemos ganas de estrenar nuevas tendencias!

-Termina las vacaciones con alegría gracias al vestido de Zara que nos descubre Amelia Bono.

-El vestido más fresquito y minimalista lo ha encontrado Amelia Bono en Zara, y estarás deseando llevártelo a la playa.

La influencer que nos ha salvado las noches de verano con vestidos de ensueño, y ha apostado por la comodidad más estilosa, también ha optado por básicos de armario que ha elevado con su estilo propio. Pues bien, si unimos comodidad con básicos de armario, obtenemos un resultado muy similar a lo que nos ha propuesto en su último post.

La vuelta de vacaciones es muchísimo mejor con looks como el que nos propone Amelia marcado por básicos con color (¡mucho color!) y elevado con prendas 'pretty' como las chaquetas o sobrecamisas de estilo 'vintage'.

Sí, amigas. Este otoño vuelven las sobrecamisas (estampadas) a elevar nuestros looks diarios y, si no, observa la propuesta de Amelia Bono. Su paso a paso, muestra la elaboración de un look básico, a su auténtica transformación gracias a esta sencilla prenda.

"Preparados, listos…Mi look del día". Ella ha optado por unos jeans y top lencero de tirantes en tono rosa de Uterqüe (59 €). Hasta aquí básico, ¿no? Pues ha añadido una sobrecamisa de estampado frambuesa y botones joya de Zara (39,95 €) espectacular. ¿Y para terminar? Ha incluido unos zapatos destalonados de tacón en tono azul vaquero y perlas de Uterqüe (149 €) que redondean el look a una puntuación 10.

Este otoño reconvierte cualquier look de básicos en uno más sofisticado, con simples pasos llenos de color que te elevarán al éxito 'fashion'. Concretamente, esta sobrecamisa de Zara prevemos que puede convertirse en lo más deseado. ¿A qué esperas para rastrear las últimas tendencias?