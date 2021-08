¿El conjunto 'comfy' estrella? El que ha agotado Amelia Bono en Zara que estamos deseando encontrar versionado.

Cecilia Franco

Los conjuntos 'comfy' han llegado para quedarse. Lo hemos comprobado a lo largo de todo este año y lo hemos corroborado este verano. Es cierto que nuestra forma de vestir ha cambiado, pero lo que más nos ha sorprendido es que ese cambio ha irrumpido en toda nuestra colección de vestidos y, conjuntos de punto como el de Amelia Bono de Zara, ahora es todo lo que buscamos. ¡Y ya ha agotado!

Nuestras tiendas favoritas han escuchado nuestras necesidades. Y es que la comodidad y el estilo no están reñidos y, si no, que se lo digan a Amelia Bono. Ella fue de las primeras en apostar por los looks 'sporty' para andar por casa y cambió nuestra mentalidad. Fue en ese momento cuando muchas de nuestras 'influencers' comenzaron a encontrar en nuestras tiendas favoritas looks de punto 'chic' sin necesidad de complicarse la vida y, sencillamente, comodísimos.

Aunque hace unos días nos enamoró con el bañador 'cut out' con el que estrenar por todo lo alto las vacaciones y se ha convertido en un punto de inspiración minimalista en lo que a moda baño se refiere, tenemos que destacar los conjuntos que no deja de descubrirnos en Zara. ¡Para todos los gustos! Sabíamos que en su firma favorita de Inditex encontraría lo que todas buscábamos, y así ha sido.

Los conjuntos de punto se han colado en el gigante de Inditex este verano para alegrarnos la vida y adelantarnos nuevas tendencias. Tanto que, Amelia Bono ha encontrado el conjunto más estiloso y cómodo del verano y, sabemos que aunque es la estrella del momento, también dará comienzo al otoño.

Se trata de un conjunto de punto compuesto por un chaleco de punto y estampado 'jacquard' (7,99 €), y pantalón corto (5,99 €) en el mismo estampado de Zara. Un diseño que se encontraba en las rebajas pero, que ha causado tanta sensación entre los seguidores de Amelia, que ya se ha agotado.

Por el momento, hemos captado la idea y la clave está en buscar diseños similares que arrasarán en el gigante de Inditex. ¿Otro detalle importante? Con esto confirmamos que los chalecos de punto volverán este otoño, y nosotras ya hemos empezado a fichar los conjuntos cómodos más novedosos para incluirlos en nuestros looks.