Grace Villarreal ha encontrado en Mango el look 'cosy' perfecto para el entretiempo que combina con sandalias y botas. ¡Te enamorarás de la comodidad más sencilla!

Cecilia Franco

Grace Villarreal a través de su Instagram nos viene adelantando que un look cómodo, como el que llevarías hasta para andar por casa, es todo lo que necesitarás para comenzar esta nueva temporada. La 'influencer' para disfrutar de unas vacaciones en familia en el norte ha optado por un look de canalé que ha encontrado en Mango y nosotras ya hemos fichando en su pagina web.

Los 'looks comfy' han calado mucho en nosotras. No sabemos qué es lo que tienen, bueno sí, que sentimos que vamos en pijama por la vida comodísimas y, a decir verdad, monísimas. Después de pasar tantos meses encerrados en casa el pasado año, nuestra mentalidad en cuanto al mundo de la moda ha cambiado y nuestras 'influencers favs' así lo han reflejado a través de sus redes. ¡Queremos ir cómodas y no pasar nada de frío!

Los jeans que se llevan ya nada tienen que ver con esos vaqueros pitillo que no nos dejaban respirar, y los 'total looks' más cómodos han llegado para ayudarnos a no pensar. Es decir, mente en blanco y look acierto. Tanto es así que si los looks 'cosy' nos han acompañado a la piscina, esta nueva temporada no nos abandonarán amigas y nos salvarán de los días más frescos.

Grace Villarreal lo tiene claro y si te atreviste con los tops 'extracropped', te atreverás ahora con los 'total looks' a base de básicos. Y es que desde que tus amigas cayeron rendidas al 'total look' de Mango que llevaste hace un tiempo, sabíamos que ese era uno de los trucos que nuestras 'influencers' ponían en práctica para dar con el look más buscado.

Ahora lo más buscado también lo encontrarás en Mango, y sí, vuelve a ser un conjunto. Parece que la firma ha apostado por esta combinación y con esto hemos aprendido que para esos días en los que no queremos pensar demasiado, nos viene de maravilla.

En su última propuesta nos descubre un conjunto de canalé de lo más versátil. Un diseño en azul marino compuesto por un cárdigan de punto (29,99 €), que podrás también combinar con una camiseta o camisa blanca si quieres llevarla desabrochada, y pantalón de punto (29,99 €), que podrás llevar ahora con sandalias y, más adelante, con botas. ¿Puede ser más genial?

Los conjuntos de canalé se cuelan en nuestro armario para desmontar mitos y arrasar hasta en los días en los que la inspiración no nos alcanza. ¡Amor a primera vista!