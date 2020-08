Llevar la camisa anudada te ayudará a conseguir un “lookazo” tanto de ‘street style’ como de playa, y sino mira estas propuestas de las ‘influencers’ más seguidas del país

Una prenda, distintos estilismos.

El mes de agosto está llegando a su fin, pero eso no significa que todavía no podamos sacar partido a nuestros looks en esta recta final del verano.

Y aunque a lo largo de la temporada hemos visto tendencias ideales como las faldas con aberturas, los pareos, los vestidos tipo caftán o los tops 'cropped', creemos que hay una a la que todavía no habíamos prestado la atención que se merece y que es perfecta para el final del verano: las camisas anudadas.

Este tipo de prenda ha protagonizado a lo largo de la temporada los looks de las 'it girls' más seguidas del país, como son Sara Escudero, Alexandra Pereira o Dulceida, entre otras; aunque también se la hemos visto a 'celebrities' internacionales como Candice Swanepoel, que la llevó con shorts de tiro alto y nos encantó.

Entonces, ¿qué tienen las camisas anudadas para que nos gusten tanto? Sin duda, su versatilidad. Las camisas son un 'must have' en cualquier armario, pero si hay algo que hemos aprendido este verano es que llevarlas anudadas te ayudará a conseguir un "lookazo" tanto de 'street style' como de playa.

Por ello, en Woman.es hemos seleccionado las propuestas de las 'it girls' españolas más seguidas para que te inspires. Una prenda, cinco estilismos. Suena bien, ¿verdad?

1. Un 'look 'urban', por Rocío Camacho

La 'influencer' nos muestra cómo llevar la camisa anudada en un look perfecto para la ciudad, aunque ella aparezca posando en un fantástico atardecer en la playa...

Rocío lleva una blusa fluida larga con manga acampanada y nudo en la parte delantera en color verde. ¿Su propuesta? Llevarla con unos 'snkinny jeans' (que absolutamente todas tenemos en el armario) de tiro alto. ¡Muy fácil y nos encanta!

2. Un estilismo playero, por Dulceida

Las camisas anudadas son perfectas para ir a la playa, combinándolas con unos shorts o, simplemente, llevándola por encima de un bañador o de un bikini, como hace Dulceida.

Su camisa es de color amarillo pastel, larga, fluida y con manga larga, y la combina con un bikini blanco, un sombrero de paja y delicadas joyas. ¡Plena sutileza para un día de barco!

3. El look más 'boho chic', por Sara Escudero

Su propuesta nos ha conquistado. Nos parece ideal para un verano en la ciudad, pero también para una noche en la playa.

La 'it girl' lleva una camisa de rayas blancas y azules anudada, y la combina con una falda larga muy 'boho' de tiro alto y estampada. Una fórmula estupenda para disimular la silueta. ¡Una propuesta muy favorecedora!

4. Un estilismo para el día a día, por Alexandra Pereira

La gallega apuesta por el "menos es más" y esto solo puede tener un buen resultado.

Su propuesta es sencilla, apostando por tonos neutros como el 'denim' y el blanco. Por ello lleva una camisa vaquera anudada con unos 'flare jeans' de tiro alto en color blanco y unas sandalias planas. Un look supercómodo para aguantar el frenético ritmo de nuestro día a día e ir perfectas.

5. La doble tendencia, por Teresa Andrés

Ya te hemos contado en otras ocasiones que los 'total looks' son purita tendencia esta temporada, ya sean lisos o estampados.

Por ello, la propuesta de Teresa Andrés nos ha cautivado, ya que ha creado su propio conjunto con una camisa anudada muy original en color blanco y unos pantalones fluidos, de tiro alto y semitransparentes en el mismo tono.

Aunque es cierto que el color blanco es sinónimo de verano, puedes crear tu propio estilismo combinando prendas lisas en cualquier otro color. ¿No es genial?

Las camisas son un básico, temporada tras temporada, en las colecciones de las principales tiendas de moda, pero en la redacción hemos seleccionado las camisas con nudo (o que puedes llevar anudadas) disponibles en nuestros escaparates favoritos para que tú también lleves estos "lookazos". ¿Te animas?