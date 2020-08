Hay una manera de llevar el top 'cropped' con mucho estilo y que favorece a todo tipo de siluetas, nos la descubre Dulceida

La fórmula definitiva para lucir una de las prendas estrella del verano.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Aida Domenech, más conocida como Dulceida, tiene el don de llevar todas y cada una de las tendencias que reinan cada temporada en el ‘street style’. Su estilo y su forma de ser le han llevado a ser una de las ‘influencers’ más seguidas y buscadas del país, con casi tres millones de seguidores.

- Dulceida reinventa el 'pink princess' de Giambattista Valli x H&M

- Katy Perry presume de su tripita de embarazo con un 'crop top' en su último posado de Instagram

La catalana nos inspira con los trucos de estilo y las tendencias que muestra a través de sus redes sociales, incluso nos enseña cómo debemos posar para salir bien en todas las fotos. Y si hablamos de tendencias, no podemos olvidarnos de una prenda que probablemente te encante pero todavía no sepas cómo llevarla. Nos referimos a los tops 'cropped', una tendencia que hace varias temporadas se bajó de las pasarelas para aterrizar en el ‘street style’, y que parece que, de momento, va a quedarse por un tiempo.

Y aunque, sin duda, es una prenda que nos encanta y que aporta originalidad a cualquier tipo de look, somos conscientes de que no todo el mundo se atreve a llevarlo simplemente porque no sabe cómo hacerlo, como así ocurre con muchas otras tendencias. En este caso la razón es obvia, y es que mostrar el ombligo no suele gustar pero, ¿sabias que existe una fórmula superfavorecedora para llevar el 'crop top' con mucho estilo? Y como no podía ser de otra manera, nos la descubre la mismísima Dulceida.

Durante estos meses de verano, la ‘influencer’ ha compartido cientos de estilismos con los que nos ha cautivado, sin embargo, y no hemos podido evitar fijarnos en que los tops 'cropped' han inundado su perfil de Instagram llevándolos en auténtico “lookazos”.

Dulceida tiene el truco para llevarlos con mucho, mucho estilo y que favorezca a todo tipo de siluetas. ¿Cómo? Muy fácil. Simplemente combina los tops con faldas de tiro alto fluidas. De esta manera, el ombligo queda totalmente cubierto por la falda y solo queda al descubierto la zona central del abdomen, algo que hace efecto vientre plano porque destaca simplemente la zona del pecho.

Lo ideal es llevarlo con faldas fluidas mini o largas (normales o con raja en la pierna, por ejemplo) para que no se marque demasiado la cadera y conseguir un resultado más favorecedor. Sin embargo, Dulceida también se atreve con faldas ajustadas, aunque opta por diseños fruncidos para disimular las curvas.

En Woman.es hemos seleccionado los tops 'cropped' más bonitos de la temporada para que consigas “lookazos” como los de Dulceida. ¿A qué esperas para hacerte con el tuyo?