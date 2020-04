Hemos dado con el crop top más bonito y con más rollo de toda la temporada.

WOMAN.ES

Se acerca el buen clima, la primavera ya empieza a sentirse y los días largos nos recuerdan que el verano está por llegar y no, definitivamente esta no será una temporada normal. Estamos en casa mientras nuestro héroes luchan a diario para lograr combatir al coronavirus. Ha pasado un mes y todo apunta a que aún nos queda algún tiempo más de confinamiento. Y aunque a veces no podemos pensar en otra cosa que no sea el momento en que por fin podamos volver a nuestra rutina, a las calles, a los bares... a veces nos da por buscar la prenda que quisiéramos usar cuando salgamos, así buceando en la web de Zara hemos llegado a este crop top de Zara. Y ha sido un flechazo.

- Esta primavera llevarás los leggings con tiras en la cintura, palabra de Bella Hadid

- El conjunto de punto 'confy-chic' para la cuarentena: la opción que brilla en Instagram y que tiene el sello de Zara

El ‘crop top’ negro con el que hemos dado justo hoy, no tiene nada que envidiarle a toda la colección de la web. Son blusas de inspiración noventera que han invadido la firma low cost porque recordemos que si algo es tendencia este 2020 es la década de los noventa. De cuello redondo y manga larga acabada en puño, este top tiene un detalle que la hace perfecta y diferente se trata de un nudo en la parte delantera. Es increíble como un pequeño cambio en la silueta la convierta en una pieza con tanto estilo y rollo, créenos cuando te decimos que esta prenda se convertirá en el centro de tus looks más veraniegos.

Estábamos tan acostumbradas a que los crop tops fueran de lo más básicos, pegados y digamos que con poca gracia, que cuando hemos encontrado este cut out, nos hemos quedado sin aliento, y es que a veces la moda siempre te sorprende cuando menos te lo esperas y este es el caso de este top que está disponible desde la XS hasta la XL, por 25,95 euros, en la web de la firma de Inditex.

Para combinarla, te recomendamos que lo combines con una falda midi con un estampado floral, o vaquera y con unas sandalias planas. Pero si eres más de pantalones, se puede ver de escándalo con uno de lino bien fresquito, o un vaquero roto. Y ni hablar de los shorts de tiro alto. Sea la opción que sea, la estrella de tu look será este crop top.