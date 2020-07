Candice Swanepoel confirma que todo lo que necesitas este verano son unos shorts vaqueros y una camisa anudada para ser la reina del 'street style'

Sí, tan sencillo como parece.

Estilísticamente hablando, menos es más. No es nada nuevo ni la primera vez que te lo contamos, pero aunque los diseños originales de las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas siempre tienen (y tendrán) un hueco en nuestros armarios, sabemos que los estilismos sencillos, muchas veces, son los que más triunfan, ¿o no?

Es por ello que los 'outfits' protagonizados por básicos están arrasando en el 'street style' más veraniego, de hecho por eso son las prendas más buscadas en las rebajas y a las que suelen recurrir todo tipo de 'celebrities' como Margot Robbie, quien nos cautivó con un estilismo ideal compuesto por una camiseta de algodón, shorts y 'sneakers' blancas.

Pero, por si todavía nos quedaba alguna duda, llega Candice Swanepoel con su último look para demostrarnos que no hace falta romperse la cabeza para ser la reina del 'street style', aunque sí es cierto que es importante darle un toque personal que eleve el estilismo.

La modelo ha sido fotografiada caminando por las calles de Nueva York con un 'outfit' veraniego (muy digno de festival, por cierto) que, además de cómodo y fresquito, cuenta con un detalle que le aporta originalidad.

El look de Candice Swanepoel está protagonizado por una camisa, estampada en tonos malva, blancos, naranjas y rosas, que la modelo lleva con mucho, mucho estilo con un nudo en la parte inferior de la prenda, un detalle muy sencillo que hace que el estilismo sea más original sin necesidad de gastarse dinero y sin que haga falta renovar las camisas estampadas que ya tenemos en nuestro armario.

Al combinarla con unos shorts vaqueros de tiro alto (y con el bajo deshilachado, que nos encanta), el resultado es genial, ya que estiliza las piernas. Por supuesto, estos pantalones que son un 'must' en cualquier armario por su versatilidad, son ideales no solo para llevar con camisas anudadas, sino que puedes combinarlos con tops cortos, o blusas o minivestidos tipo caftán para un look de playa, por ejemplo.

Como accesorios, la modelo también ha optado por dos básicos que salvan cualquier tipo de look. Por un lado, como calzado ha escogido unas zapatillas blancas tipo bota que resultan perfectas para ir cómoda y combinan con todo. Y, por otro lado, una bandolera de rafia que le da un toque veraniego a su look urbano. Definitivamente, sí, nos ha conquistado. ¿Y a ti?