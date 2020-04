Estos shorts vaqueros son una auténtica fantasía porque disimulan tripa, marcan la cintura y estilizan las piernas

Más cómodos que los vestidos e igual de fresquitos, este verano tendrán un lugar privilegiado en nuestros armarios.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No hay colección de esta primavera-verano 2020 que no le haya hecho un guiño a los shorts, los pantalones estivales por excelencia. Givenchy, Isabel Marant, Jacquemus,... le han puesto ojitos a estos pantalones cortos, que están cargados de sensualidad además de que no pueden ser más cómodos y fresquitos en los días en los que el calor aprieta. Y en Bershka ha aterrizado la versión denim que tiene todo lo que le podíamos pedir a unos shorts: disimulan tripa, marcan la cintura y estilizan las piernas.

Vaqueros, con cintura tipo 'paper bag' y con un largo a media pierna, en Bershka están los shorts vaqueros más elegantes de la temporada. Cuestan 19,99 € y son muy versátiles.

- Disimulan tripa y hacen la cintura más fina. Al no ceñirse a la tripa, disimula el volumen en la zona del abdomen y las pinzas consiguen ese efecto cintura de avispa. Además, ese efecto óptico se multiplica con el cinturón con hebilla.

- Estilizan. Ni tan cortos como los de Teresa Helbig, que se parecían más a un culotte que a un pantalón, ni tan largos como los de NO. 21, que sobrepasan la rodilla, los shorts de Bershka tienen en largo ideal para alargar la pierna y resultar elegantes, tanto que hasta los podremos llevar a la oficina cuando todo se calme y volvamos al trabajo presencial.

Están disponibles en dos tonos: azul oscuro y lavados a la piedra.