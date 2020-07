Una camiseta de algodón con shorts vaqueros y 'sneakers' blancas, el look con el que Margot Robbie nos confirma que con tres básicos SÍ se puede triunfar

No se necesita más.

Puede parecer irónico pero los básicos lo tienen TO-DO. Podemos tener nuestro armario repleto de prendas superoriginales de las últimas colecciones de nuestras tiendas favoritas (y nos encanta), pero como buena 'fashion lover' también sabrás que existen otro tipo de piezas que no pueden faltar en ningún armario, ¿verdad?

Empecemos por el principio. ¿Qué tienen los básicos para que los consideremos tan necesarios? Además de brindarnos absoluta comodidad (imprescindible para esos días en los que no nos apetece subirnos a unos taconazos, por ejemplo), nos aportan versatilidad porque podemos combinarlos con absolutamente todo. Y lo mejor es que lucirlos bien, es una tarea muy sencilla.

En concreto, durante los meses de verano hay ciertas prendas que se convierten en un 'must' porque salvan cualquier look, por muy complicado que nos pueda resultar, especialmente para los looks informales del día a día. Nuestra querida Margot Robbie, quien será la protagonista de la nueva película de 'Piratas del Caribe', bien lo sabe y así lo ha demostrado con su último look en el que confirma que con solo tres básicos SÍ se puede triunfar en el 'street style'.

Uno de los 'must' que no pueden faltar en nuestro armario es la típica camiseta blanca de manga corta de algodón (especialmente en color blanco), y es que por algo es una de las prendas más buscadas en las rebajas de Zara. Por ello, Margot Robbie ha lucido un look informal e ideal a la vez con el que, definitivamente, nos ha conquistado y nos ha animado a ir más cómodas en nuestro día a día.

Este estilismo, por supuesto, está protagonizado por una camiseta básica blanca de manga corta y cuello redondo que ha llevado por dentro de unos shorts vaqueros (otro básico imprescindible) de tiro alto con el bajo remangado y con los que presumía de piernas.

Además, la actriz de 30 años, lo ha combinado con otro básico que, a la vez, también es tendencia esta temporada en el 'street style'. Hablamos de las famosas 'sneakers' que, digámoslo todo, cuanto más clásicas son, más nos gustan, ¿o no? Pues parece ser que Margot Robbie coincide con nosotras, ya que el modelo que ha escogido ella es el mítico de Reebok en color blanco con suela ancha (para un 'extra' de comodidad).

Por supuesto, sin olvidarse de las medidas de seguridad para estar protegida ante el coronavirus, Robbie ha llevado una mascarilla; y además cargaba con una chaqueta blanca que llevaba en los brazos, una mochila negra con tachuelas y una gorra roja para aportar un toque de color al estilismo. ¿Qué más necesitas?