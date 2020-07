Nuria Roca tiene el mejor look para pasar el día en la playa: vestido tipo caftán y sandalias doradas

¿Puede ser más IDEAL?

Si creías que en la playa no se puede derrochar estilo, tenemos que decirte que estabas muy equivocada. ¿No no crees? Tranquila, ya está Nuria Roca para para demostrarlo. La presentadora de televisión y colaboradora de 'El Hormiguero' está disfrutando de sus vacaciones en Menorca y lo cierto es que, durante toda su estancia en la playa, no ha dejado de sorprendernos con auténticos 'lookazos'.

Aunque sabemos que la pieza clave en cualquier look de playa siempre es y será un buen bañador o un bikini con el que te sientas estupenda, no podemos olvidarnos de otras prendas y accesorios que eleven el 'outfit' al máximo nivel, tal y como hace Nuria Roca. Y es que, efectivamente, la presentadora durante sus vacaciones, no solo ha apostado por una túnica 'tie-dye' con auténtico rollazo y con la que nos dejó boquiabiertas, sino que nos ha demostrado que combinar gorra, bañador y pareo es posible y que, encima, queda ideal. Suena increíble, lo sabemos.

De nuevo, Nuria Roca lo ha vuelto a hacer. En su última foto de Instagram muestra el mejor look para un día de playa: un vestido tipo caftán con sandalias planas.

Se trata de un vestido en color azul turquesa, maxi con volantes, manga 3/4 y escote en pico que no puede ser más favorecedor. Al ser amplio y voluminoso, resulta ideal para cualquier tipo de cuerpo y para ir cómoda en la playa. En concreto, se trata del modelo Dakota Caribbean Blue de Magnolya Collection, diseñado en España, y... ¡está rebajado! Antes tenía un precio de 320 euros, y ahora cuesta 224. ¿Y lo mejor? Está disponible en todas las tallas en la web de la firma.

Nuria Roca ha combinado la prenda con unas sandalias planas de dedo en color dorado con las que logra un look de playa de diez. No obstante, siempre puedes dar un giro al estilismo y llevar el vestido como look de noche combinándolo con unas alpargatas (que son pura tendencia esta temporada, como ya te hemos contado en más de una ocasión) o con unas cuñas de esparto.