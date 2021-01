Es perfecto para ir a la nieve.

Cecilia Franco | Woman.es

El frío y la nieve ha llegado a nuestra vida (y a media España). Y es justo en este momento cuando sacas todas tus chaquetas del armario y te das cuenta que, aunque abrigan, no están preparadas al cien por cien para frío extremo. No te preocupes porque estás a tiempo y, aunque hay muchos que puedes comprarte, hemos encontrado en Zara (y en las rebajas 2021) el abrigo que te protegerá del agua y del viento.

Han bajado las temperaturas, las fotografías en la nieve nos han invadido estos días en Instagram y tú no comprendes cómo pueden aguantar tanto tiempo al aire libre con este frío. Tenemos todo lo que necesitas para hacer frente a las bajas temperaturas y aunque, por supuesto, nos hemos enamorado de los abrigos de las 'celebs', también hemos rastreado en las rebajas, precisamente, de Zara y lo hemos encontrado.

Rebajas y rebajas, estamos a tope buscando los grandes tesoros de nuestras tiendas 'favs' y reconocemos que este es uno de ellos.

¿Estás buscando un abrigo nuevo que resista al viento y al agua? Lo tenemos y además en rebajas. Y no, no es un abrigo de pelo que, aunque puede ser calentito no es la mejor opción para los días de nieve. Descubrimos hace poco el abrigo de plumas de las rebajas de Mango perfecto para elevar tus looks en la nieve pero, si prefieres algo más básico y sencillo, la opción de Zara te encantará.

Zara nos propone un abrigo calentito y resistente al viento y al agua. Un diseño en negro de cuello subido, capucha con detalle de pelo y tejido repelente al agua y cortavientos. Es perfecto si lo que realmente buscas es un abrigo todoterreno que puedas llevar a la nieve, usar en tu día a día, para ir más arreglada en los días de frío y lluvia o, incluso, para ir al gym.

Este abrigo de Zara se adaptará a todos tus looks, te protegerá e irás muy calentita. ¿Lo mejor? Si antes estaba por 69,95 €, ahora lo encontrarás por 49,99 €. ¡Aprovecha las rebajas para hacerte con un buen abrigo!