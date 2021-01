Hemos preparado un 'shopping' de lo más especial con diseños de nieve inspirados en los que han lucido este fin de semana nuestras 'influencers' favoritas.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Este pasado fin de semana hemos tenido el privilegio de vivir una nevada histórica, que nos ha dejado una estampa única en gran parte del país, y gracias a la que hemos disfrutado como si volviésemos a nuestra infancia.

Con todo ello, por supuesto, las redes sociales se han llenado de un sinfín de looks perfectos para la nieve. Y aunque en Woman.es llevamos desde principios de temporada fichando abrigos bonitos y calentitos para el invierno, tenemos que confesar que durante estos días nuestras 'influencers' favoritas nos han inspirado (y mucho) con sus estilismos de nieve.

- Dime qué abrigo necesitas y te diré dónde encontrarlo rebajado

- El abrigo de Mango que ha estrenado Gigi Hadid va directo a nuestra cesta: es muy calentito y está rebajado

Con estos looks, sin duda, hemos aprendido que los complementos (como es el caso de un buen gorro, una bufanda o unos guantes) son clave para diferenciar nuestros looks, aunque tampoco podemos olvidarnos de las botas tipo 'après ski', que si todavía teníamos alguna duda sobre si llevarlas o no, ahora nos parecen el mejor fichaje para llevar nuestros pies bien aislados del frío. Pero más allá de los accesorios y complementos, hay una prenda que destaca sobre todas las demás y que sí o sí es imprescindible para hacer frente a las bajas temperaturas que ahora estamos viviendo... Efectivamente, nos referimos a los abrigos.

Son muchos (y muy variados) los diseños que han lucido las 'influencers' durante estos días, como la cazadora acolchada malva de Zara que nos enseñó María Fernández-Rubíes o el abrigo 'made in Spain' de lana que lució Paula Ordovás. Y es que ahora, más que nunca, tenemos claro que una de las mejores inversiones que podemos hacer es en un buen abrigo, ¿o no?

A la hora de comprar un abrigo debemos tener en cuenta sobre todo que sea calentito (tanto, que parezca que lleves el nórdico por encima...) y, por supuesto, que sea bonito. Algunos de los que no dejamos de ver en el 'street style', y que además nos encantan, son los siguientes:

Abrigos de peluche

¿Se te ocurre algo más suave y adorable? A nosotras no. Además de ser uno de los más buscados de esta temporada de invierno, nos permiten ir calentitas y a la última. Paula Echevarría nos ha demostrado que con uno de estos abrigos no volveremos a pasar frío JAMÁS.

Abrigos de esquí

La tendencia 'sporty' lleva varias temporadas arrasando en el 'street style', y en invierno nos inspiramos en los deportes de nieve para fichar diseños que nos ayuden a combatir las bajas temperaturas.

Este tipo de abrigos cuentan con un precio más elevado porque están diseñados con materiales de calidad especiales e impermeables para que puedas llevarlos tanto a un viaje de esquí como lucirlos en tus looks de calle. ¡Nos encantan!

Abrigos de doble faz

Este tipo de abrigos nos parecen una auténtica pasada porque, literalmente, nos hacen sentir como si llevásemos una manta encima. Son suaves, cómodos y tan calentitos que podrás llevarlos incluso a la nieve, como así ha hecho la 'influencer' Silvia Zamora (Lady Addict).

Abrigos acolchados o cazadoras 'puffer'

Aunque los plumíferos llevan varias temporadas triunfando en el 'street style', este año han regresado con más fuerza que nunca. Solo hay que echar un vistazo a los escaparates de las principales firmas de moda para verlos en todos los colores, estampados y formas.

Para ayudarte en la tarea de encontrar el abrigo más calentito, hemos hecho una selección de los diseños más especiales (de marcas especializadas, de firmas de lujo o de tiendas 'low cost') inspirados en las tendencias que nos han mostrado las 'influencers' españolas durante estos días para que tú también arrases con tu look de nieve. Y, ojo, porque algunos de ellos están rebajados.