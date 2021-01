María Fernández-Rubíes tiene la cazadora acolchada malva de Zara que querrás llevar aunque nieve, llueva o truene

Calentita, resistente al agua y sostenible. ¿Qué más podemos pedir?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El paso de Filomena por nuestro país durante este fin de semana nos ha hecho vivir en la mayoría de provincias de España una estampa increíble. Esta borrasca nos ha dejado una nevada histórica que a pesar de que ha tenido consecuencias desastrosas, también ha traído belleza a nuestros paisajes y, por un ratito, hemos vuelto a nuestra infancia.

Las calles más emblemáticas de las principales ciudades, como es el caso de Madrid (donde Filomena no ha dejado ni un rincón sin teñir de blanco) se llenaron de gente disfrutando de la nieve y capturando el momento. Y, por supuesto, nuestras 'influencers' favoritas no iban a perdérselo. Simplemente necesitamos echar un vistazo a Instagram para descubrir cómo la gente ha disfrutado de la nevada y, por supuesto, para inspirarnos en los looks de nieve que han escogido para la ocasión las chicas con más estilo de las redes sociales.

María Fernández-Rubíes sabe que para el invierno, no hay nada como un buen abrigo todoterreno, pues la 'influencer' tiene el don de hacer los mejores (y más versátiles) fichajes de temporada para ir calentitas y protegidas de las bajas temperaturas (incluso de las que nos va a dejar en estos días el temporal) sin renunciar al estilo.

Y es que si ya nos gustó el plumífero beige claro de Pull&Bear que la 'influencer' ha conseguido estas rebajas, ahora María nos ha mostrado la cazadora acolchada de Zara que tú también querrás llevar aunque nieve, llueva o truene, porque es abrigadísima y 100% resistente al agua.

La 'influencer' ha mostrado este diseño a través de su último post de Instagram, en el que aparece posando con el paisaje nevado con un look de lo más abrigadito protagonizado por dicha prenda.

Se trata de una cazadora acolchada de color malva (que ya sabemos que es uno de los favoritos de la 'influencer', ya que sigue apostando por esta tonalidad también en invierno), con cuello subido, manga larga acabada en puño elástico, bolsillos laterales, capucha ajustable con cordón y cierre delantero con cremallera.

Además de por su color y diseño (tan versátil que es apto tanto para lucirlo como abrigo en todo tipo de looks, desde los más 'sporty' hasta otros más formales), una de las características que más nos gusta de esta prenda es que es sostenible, ya que está fabricada con al menos 50% de poliéster reciclado y 100% relleno de este material que se produce a partir del plástico PET recuperado, como es el de las botellas de agua.

¿Te ha encantado tanto como a nosotras? Pues tenemos que decirte que, de momento, está disponible en la web de la firma de Inditex en todas las tallas a un precio de 39,95 euros. Sin embargo, nuestra recomendación es que te des prisa para no quedarte sin el tuyo, porque todo apunta a que se va a agotar en 3, 2, 1...