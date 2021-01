Rebajas Zara enero 2021: ni los jeans, ni vaqueros pitillo, ni mallas de deporte los pantalones más buscados son los 'dad pants' y solo cuestan 9 euros

Hemos encontrado los pantalones más buscados por las que más saben de moda ¡rebajado!

¡Estamos tan emocionadas con las rebajas! Es uno de los momentos más esperados del año porque rastreamos cada una de las tiendas al milímetro para hacernos con lo mejor de la moda con descuentos y se convierta en una gran inversión. Y entre rastreo y rastreo nos hemos dado cuenta de algo, ni pitillos, ni vaqueros, ni leggings, los pantalones que necesitas son los 'dad pants' y están en Zara por tan solo 9 euros.

Si tuviéramos que elegir unos pantalones que además de cómodos sienten bien, seguro que te vendría a la mente unos vaqueros, unos leggigns o unos pantalones de punto al estilo 'comfy'. Pero no. Es verdad que nos gustan mucho los vaqueros por su indudable versatilidad y porque nos sientan bien a todas, pero esta vez, y aprovechando las rebajas, queremos ir más allá del vaquero y tenemos que decir que ¡los hemos encontrado!

Los 'dad pants', o también conocidos como sastre o pinzas, se han convertido en la joya de la corona de las rebajas 2021 de Zara. ¿'Dad pants'? ¿Pantalones de papá? Sí, algo así, pero te aseguramos que te encantarán y cuando te los pruebes y veas el precio se convertirán en los pantalones 'favs' de tu armario.

Es momento de invertir con cabeza. En estas rebajas hemos encontrado ya los abrigos de diferentes estilos y tiendas como & Other Stories nos han conquistado con sus descuentos. Pero, ¿qué me dices de las rebajas de Massimo Dutti o Uterqüe? Por no hablar de las rebajas de Zara. Inditex lo ha vuelto a hacer. Nos ha robado el corazón con sus rebajas y tras hacer un rastreo muy exhaustivo hemos encontrado en Zara los pantalones más buscados por las que más saben de moda.

Los 'dad pants' que encontrarás en Zara y su diseño masculino son lo más buscado por el 'street style'. Un corte que sienta de lujo por su diseño de tiro alto, el detalle de la pinza y la pernera ancha, perfecto para combinar con 'taconazos', botas o incluso con zapatillas.

¿Lo mejor? Podrás hacerte con los pantalones más buscados ahora por tan solo 9,99 € en Zara. ¿A qué esperas? Te aseguramos que volarán, por ello te traemos otras propuestas de nuestras tiendas 'favs'.