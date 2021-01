El combo de invierno perfecto para disfrutar de la nieve.

Cecilia Franco | Woman.es

La nevada histórica que se ha producido en Madrid a lo largo de este fin de semana nos ha dejado imágenes inolvidables, pero también los looks más calentitos de nuestras celebrities favoritas. Amelia Bono nos propone un look perfecto para ir a la nieve con un abrigo acolchado de plumas que parecerá como si te envolviera el edredón nórdico de tu cama.

¡Qué ganas teníamos de que la nieve llegara a nuestras vidas! Los amantes de los deportes de aventura han aprovechado el fin de semana para sacar sus esquíes y nuestras celebrities favoritas para sacar, por fin, sus looks para ir a la nieve y por supuesto, sus abrigos más acolchados. Úrsula Corberó nos sorprendió con el plumífero más adorable y ahora, Amelia Bono nos propone una opción perfecta para ir a la nieve o para el día a día cómoda, sencilla y calentita.

No es la primera vez que lo hace. Ella es todo un icono de estilo y tiene muy claro que para el día a día 'menos es más'. Amelia Bono fichó el chaleco de Zara que nos conquistó y la blusa de cuadros vichy que nos robó el corazón. Es todo una experta en moda y en esta ocasión consigue el combo de invierno perfecto para lucir calentita y estilosa incluso en los días que no quieres pensar mucho en tu look.

¿Cómo lo ha conseguido? Muy sencillo. Ha optado por un ‘total look’ que ha combinado con el bolso triomphe de lujo en color verde de Celine de piel de becerro, a la venta en la web de la firma por 2700 euros. En cuanto al look el plumífero 'oversize' con capucha es el gran protagonista y lo ha combinado con unos leggings efecto cuero, botas y jersey gordito estampado. Todo un acierto para estos días en los que el termómetro se encuentra en negativo. Hazte con un abrigo acolchado de plumas y resolverás todos tus looks de invierno. ¡Aprovecha ahora las rebajas para hacerte con uno!