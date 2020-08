La actriz ,que se encuentra de vacaciones en Marbella, nos ha dejado este lookazo y solo podemos decir ¡gracias Paula!

Paula Echevarría sí que ha aprovechado al máximo su verano, la actriz no ha parado de viajar por toda España y ahora se encuentra en Marbella junto a su novio disfrutando de la playa, el sol y la buena compañía.

De sobra es conocido el amor y gusto que la actriz tiene por la moda. Quizá se potenció aún más durante el confinamiento porque no hubo ni un día en el que fallara y no compartiera uno de sus estilismos preferidos para estar en casa. Así descubrimos que ama las faldas-shorts, o que las sudaderas grandes y cómodas son otras de sus prendas fetiches, y que lo suyo es andar descalza por casa.

Así que no podía defraudarnos y este verano ha sacado la artillería pesada y nos ha dejado looks para todo tipo de ocasión. Entre vestidos rojos para potenciar el bronceado, escotes Bardot, minivestidos negros que nunca pasan de moda, o vestidos rosas con mangas abullonadas y cuerpo drapeado, la influencer no para de superarse una y otra vez.

Y es que no solo nos conquista su buen gusto, sino la facilidad con la que combina prendas de lujo con marcas de moda 'low cost' o de firmas españolas que apuestan por la producción local.

Hasta el día de hoy todavía no hemos encontrado ningún estilo se le resista a Paula, y la actriz lo ha vuelto a confirmar. La protagonista de 'Velvet' ha subido a su cuenta de Instagram, con más de tres millones de seguidores, una imagen de ella con un vestido negro con transparencias y créenos cuando te decimos que es lo más top que vas a ver hoy.

Se trata de una pieza de la última colección de Bless The Mess, y no es un vestido al uso, más bien se trata de un kaftan de manga larga, con la espalda al aire y dos cortes laterales, que como bien dicen en la web "este kaftan bordado de estrellas será tu aliado para los días de playa". Esta disponible en la talla S, M y L, y también en color blanco y cuesta 165 euros.

Su estética boho resulta perfecta para acudir a la playa o para una una cena idílica en una terraza a la orilla del mar y que su largo y tejido de encaje lo convierte en una pieza muy glamurosa. Y ya ves, que el vestido luce por si solo, porque Paula no ha hecho nada más que incluir unas gafas de Hawkers y se ve sensacional.