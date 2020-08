El lookazo de invitada de este verano lo tiene Paula Echevarría con este impresionante vestido rojo

Derrocha estilo en la Gala Starlite en la que recibió un premio por su implicación en varias causas solidarias.

Woman.es

Paula Echevarria nos ha vuelto a inspirar. No hay evento que se le resista ni look con el que no acierte y nos lo ha vuelto a demostrar el pasado domingo, que acudió a la Gala Starlite en Marbella donde recibió un premio como agradecimiento a las causas solidarias con las que colabora. Deslumbró con un vestido rojo con un maxilazo de que, lo confesamos, estamos completamente enamoradas.

La actriz Paula Echevarría recibió su premio de manos de Sandra García-Sanjuán, una distinción otorgada por su implicación personal en numerosas causas solidarias, su vinculación y su ayuda constante de manera discreta y absolutamente desinteresada con asociaciones como Juegaterapia y la Fundación Cris contra el cáncer, que la convierten en un ejemplo a seguir. "Me considero una afortunada porque con poco puedo hacer mucho, porque es verdad que se le puede dar a las organizaciones la visibilidad que necesitan", dijo Echevarría.

Para esta ocasión, la influencer se enfundó un vestido rojo de tafetán, con mucho volumen y tirante fino. En la espalda, un maxilazo, ideal para derrochar estilo y ser la invitada perfecta a cualquier evento. La actriz remató el look con unas joyas y llevó el pelo suelto, con raya al lado y ondas.

Entre los invitados de anoche se encontraban rostros conocidos de la familia Starlite como el cantante Antonio José y su pareja, la influencer Marta Marchena; Miguel Poveda, el ex futbolista y pareja de la premiada Paula Echevarría, Miguel Torres; Fiona Ferrer, la actriz Loles León, los presentadores de televisión Luján Argüelles, Agustín Bravo y Pepe Navarro, el periodista Pedro J. Ramírez, el médico Jorge Planas con su esposa la empresaria, Raquel Oliva, y la empresaria Myriam Yébenes, que quisieron apoyar con su presencia la ardua labor que ha llevado a cabo la Fundación Starlite contra la COVID-19, lucha prioritaria a la que ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos en tiempo de pandemia mundial con acciones como el reparto de miles de mascarillas y test COVID-19.

Quien fue una de las ausencias de la noche fue Antonio Banderas, que no asistió a la gala y hoy hemos sabido que fue baja por coronavirus.