Paula Echevarría ha respondido a las críticas por su "aumento" de peso con un posado desde la piscina

Y está más espectacular que nunca.

Ya viene de largo la inquina de muchos usuarios de las redes sociales con las influencers y las celebrities. Afortunadamente para las que sí disfrutamos siguiéndolas y desgraciadamente para ellas porque tienen que convivir con la cara más fea de herramientas fantásticas como Instagram, famosas como Paula Echevarría ya están muy acostumbradas a que les lluevan palos injustos y desproporcionados, auténticas faltas de respeto en muchos casos, en Instagram, porque de lo contrario no seguirían siendo tan activas en ella.

En el caso de la asturiana pasa con su peso, motivo por el cual le critican desde hace ya mucho tiempo. Su respuesta, verano tras verano, es la misma: callar bocas con posados de auténtica diva en ropa de baño con los que lo único que puede despertar es envidia sana por la figura que luce.

La actriz no duda en presumir de moreno y tipazo cada vez que llega la primavera, no ya el verano, y este año no fue menos, siendo de las primeras celebrities en inaugurar la temporada de ropa de baño. Ropa de baño que en una de sus últimas imágenes publicadas en su perfil oficial directamente se ha quitado, marcándose un topless, tapándose el pecho) digno de catálogo de revista por su look a lo Meghan Markle, con sombrerazo y gafas de sol.

"I ❤ summer", ha escrito en la leyenda de la imagen, a la que nosotras solo podemos responder de una forma: "We ❤ you, Paula!".

El verano no sería igual sin la felicidad y el buen rollo que nos transmites a través de la red social, y tampoco sería igual si no pudiéramos inspirarnos cada temporada estival en tu envidiable colección de bikinis, aunque en esta fotografía esto último sea lo de menos.

Lo que importa de verdad es ver esa sonrisa en todo lo alto de la mayoría de las fotos que la protagonista de 'Los otros' publica en su perfil de Instagram. Ya se sabe, "dientes, dientes" que diría alguna folclórica.

¡No cambies nunca, Paula!