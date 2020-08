El vestido rosa de Paula Echevarría para celebrar su cumpleaños es pura fantasía

Mini, con mangas abullonadas, botones brillantes y cuerpo drapeado, ¿alguien da más?

La celebración por todo lo alto del 43 cumpleaños de Paula Echevarría ha servido para regalarnos -como si el aniversario fuera nuestro y no suyo- un outfit de 'friday night' de los que se recuerdan durante mucho tiempo.

La asturiana, que está en su querida Marbella junto a su pareja, Miguel Torres- quien por cierto le ha dedicado una felicitación pública en Instagram con declaración de amor incluida-, ha sacado toda la artillería pesada de su vestidor para una ocasión que lo merecía con creces. No era difícil prever que la protagonista de 'Velvet' apostaría por un minivestido para una noche tan especial porque son su prenda fetiche, como ya hemos comentado en muchas ocasiones antes, pero quizá no esperábamos que se decantara por un look como este.

Lo ha hecho gracias a un vestidazo rosa de Love On Friday, nombre de la firma que parece al mismo tiempo un buen resumen de la noche de su cumpleaños, en viernes y junto a su chico.

La pieza con la que Paula ha acudido al festival Starlite, celebrado en la ciudad de la Costa del Sol como cada verano, es completamente ceñido al cuerpo con un drapeado, al mismo tiempo que fruncido en toda su superficie, incluidas las mangas abullonadas, uno de los detalles favoritos de Paula Echevarría para este tipo de prendas, con escote bardot, y está rematado con una llamativa hilera delantera de falsos botones plateados.

Además de ser un diseño muy atractivo, la buena noticia es que está disponible, puesto que tiene un precio de 102 euros en la tienda online de la marca que lo firma. No es pequeña la inversión, pero tampoco parece desproporcionada en una prenda con la que puedes convertirte en la reina de cualquier ocasión especial para la que elijas llevarlo.

Para combinarlo, Paula ha optado por unas sandalias de tacón alto transparentes de Fetiche Suances, pero con este tipo de vestidos no hay opción mala siempre y cuando la opción elegida tenga al menos un poquito de tacón que acentúe la apuesta potente que supone lucir un vestido tan llamativo como este.