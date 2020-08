Paula Echevarría ha encontrado ese vestido negro de invitada que podrás llevar hasta con sandalias planas

Un 'little black dress' que nunca pasará de moda.

Paula Echevarría ha empezado los 43 como terminó los 42, en plena forma. Morena como es habitual en ella a estas alturas del verano, con la sonrisa perenne iluminando su rostro que es un espejo del momento personal que vive junto a Miguel Torres, y de lookazo en lookazo, algo que no nos sorprende en ella pero que estos días sucede más a menudo por estar disfrutando de unos días de vacaciones en Marbella.

Si hace unos días nos regaló, nunca mejor dicho, por su cumpleaños, un vestidazo rosa, poco después hizo lo propio con un diseño largo en color rojo, y entre medias presumió de uno de esos dos piezas estampados que sientan bien hasta para ir a la playa, ahora se ha marcado un outfit digno de sábado noche en pleno lunes, porque los lunes en vacaciones no son lo mismo. La asturiana ha preferido en esta ocasión dejar de lado los diseños estampados y coloridos que tanto le gustan y apostar por el negro, un color al que recurre de vez en cuando y le sienta fenomenal.

No ha renunciado, eso sí, a su prenda favorita para los planes especiales, los minivestidos, ya que la pieza que ella es un diseño de este corte de Fetiche Suances, uno de sus sellos 'made in Spain' de referencia. Como siempre en el caso de la actriz, que lleve una pieza lisa no quiere decir que sea minimalista, porque ella es la reina de los diseños que juegan con detalles como los volantes o los flecos, como ocurre con este vestido de escote bardot.

Paula lo ha combinado con unas sandalias con cuña, pero se nos ocurren muchísimas otras formas de llevar esta clase de prendas. Es más, funcionan de maravilla también con sandalias planas e incluso como vestido de invitada junto a un zapato de tacón.

Un bolso negro como el que ha elegido la artista para rematar el look monocromático es ideal, pero del mismo modo que puedes jugar con el calzado lo puedes hacer con este complemento, ya que admite perfectamente una nota de color disonante para romper el 'total look'.

La única pega de todo, que no es poca pega, es que desgraciadamente no hay ni rastro del 'little black dress' en el catálogo de la tienda cántabra, por lo que habrá que bucear en otros sellos para encontrar alguno similar.