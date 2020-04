Paula repite prenda y nos deja el perfecto look para estar en casa con una falda que en realidad son short de Zara

Todas tenemos una prenda favorita, esa que si fuera por nosotras la usaríamos todos los días, todo el día. Puede que sea porque es súper cómoda, o porque nos queda espectacular, o porque en esta época de confinamiento no queremos pensar mucho en qué ponernos. Y gracias a Paula Echevarría, hoy nos sentimos menos culpables por haber usado ese pantalón, blusa o short más de tres días seguidos. La actriz e influencers ha compartido en su cuenta de Instagram sus 'looks of the day', y ha vuelto a repetir la falda con sorpresa de Zara que ya nos había conquistado hace tres días.

"Este va a empezar a ser el uniforme de gala... #CuandoLasCosasFuncionan #UniformesDeCuarentena", escribió Paula en su cuenta de Instagram, y es que parece que la falda de Zara se ha coronado como su prenda estrella. Y es que hace tres días confesaba que su uniforme de cuarentena era básicamente una sudadera y pantalón de algodón, pero que ya estaba aburrida de ese look, así que le dio una vuelta a su imagen con esta prenda, para volver a lucir sus piernas tonificadas y cambiar de estilo de uniforme.

Aunque a primera vista parece una minifalda con estampado floral de margaritas, pero la prenda esconde una sorpresa. En realidad, son unas bermudas de tiro alto con un diseño primaveral de lo más estiloso para no quitártelo durante esta cuarentena.

Está disponible por 22,95 euros de la XS a la L. Y recuerda que ahora Zara ofrece la entrega aplazada para cuando termine la cuarentena, por lo que puedes comprar ahora y recibir esta prenda cuando el estado de alarma termine sin necesidad de hacer que los mensajeros se pongan en riesgo.

Como la asturiana, puedes combinarla con un jersey o un cárdigan. Ambas opciones quedan de maravilla. En este caso ella ha escogido uno jersey de punto gordo, trenzado en tono verde pastel. Y cuando llegue el verano podrás llevar esta maravillosa falda-short con una camiseta básica y unas sandalias, ya tendrás hecho el primer look para cuando podamos salir a disfrutar del sol y la playa.