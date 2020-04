¿Comer chocolate durante la cuarentena? Sí, y Paula Echevarría sabe muy bien cómo y cuándo

Gracias, amiga.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Es muy importante mantenernos sanas y activas durante esta cuarentena que estamos viviendo a causa de la pandemia generada por el coronavirus. Una alimentación equilibrada y una tabla de ejercicios diaria pueden ayudarnos a no perder el Norte (la salud mental en estos momentos también es muy importante) y a enfrentarnos al día a día de manera más positiva, optimista y preparadas para cuando toque volver a las calles y comenzar con la vida 'normal'.

De ahí que multitud de famosas, como Cristina Pedroche o Paula Echevarría, no duden en compartir sus rutinas 'fitness' y sus recetas culinarias para que nos motivemos y sigamos sus pasos. Pero si os pensabais que los caprichos no están permitidos...¡os equivocabais! Porque, queridas, si además de estar en aislamiento nos toca no no poder darnos una alegría culinaria, ¡lo que nos faltaba!

Ya nos dimos cuenta de esto cuando Cristina Pedroche compartía varias de sus comidas y entre ellas se encontraban: pasta con salchichas, hamburguesa con queso y hasta una lasaña de carne con bien de queso por encima. Fantasía. Y es que como os hemos dicho millones de veces, en el equilibrio está la clave del éxito.

Pues bien, después de que Paula Echevarría compartiese con nosotros su truco para seguir quemando calorías hasta una hora después de entrenar (podéis leerlo aquí), ahora la actriz de Velvet nos ha desvelado cuál es su placer oculto nocturno: chocolate negro con almendras más copa de vino tinto.

Sí, amigas, este dúo para una noche de Netflix, mantita y sofá es maravilloso. ¿Por qué? Pues porque el chocolate negro tiene muchísimas propiedades sanísimas para nuestro organismo y el vino tinto, más de lo mismo. Si es que es lo que os decimos siempre, cuidarse no tiene por qué estar reñido con disfrutar.