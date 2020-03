No hay excusas para no moverse: la 'Pedrocherutina' para estar en forma

En forma durante la cuarentena.

Cristina Pedroche se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las celebrities que más comprometidas están a la hora de amenizarnos la cuarentena. Son ya más de dos semanas las que llevamos sin poder salir a la calle (o solo para lo esencial) y eso a veces se nota ya en la moral. Porque si un día te levantas contenta y al otro triste, no te preocupes porque es totalmente normal. Y a la presentadora también le pasa.

Eso sí, para poder llevarlo lo mejor posible, no te vendría mal, si es que no lo estás haciendo ya, hacer un poquito de deporte y comer sano. Porque estos dos factores juegan un papel fundamental a la hora de superar con éxito esta difícil prueba que es el aislamiento social. De ahí que Cristina Pedroche y David Muñoz se hayan tomado muy en serio esto de cuidarse y la presentadora no falla ni un día en mostrarnos qué comen y cómo se ejercitan.

Bueno, en esto último solo nos muestra lo que hace ella, pero la verdad es que ahora nos explicamos por qué tiene el cuerpazo que tiene. Yoga y tablas de ejercicios son la base fundamental de la rutina fitness de la presentadora.

Lo sabemos, te has cansado solo con echarle un vistazo a esta imagen. Pero tranquila porque el truco está en que, si eres principiante, reduzcas las repeticiones. Por ejemplo, puedes empezar con cinco de cada una. ¿Por qué? No solo porque no vas a aguantar el ritmo de la presentadora, sino porque tienes que cerciorarte de que haces los ejercicios de manera correcta. Es fundamental que no te hagas daño al realizarlos porque ahí reside la base del éxito.

Así que ya sabes, despacito y buena letra que esto no es ninguna competición. Ah, y si a esto le sumas una alimentación sana y equilibrada mejor que mejor. Pero de nuevo, sin agobios, que estando de cuarentena bastante tenemos.