La entrega aplazada es la mejor idea que ha tenido Zara para poder comprar sin remordimientos en la cuarentena

La mejor excusa para ir fichando todo lo que vamos a ponernos cuando termine en confinamiento.

Wom

A pesar de que se decretara el estado de alarma y se cerraran prácticamente todas las tiendas hace dos semanas, el comercio online ha seguido funcionando en la mayoría de los casos con total normalidad desde el primer momento.

Algunas de ellas como Zara se supieron adaptar enseguida a las nuevas circunstancias y no solo deshabilitaron la función de "ver disponibilidad en tienda" o la de "recoger en tienda", sino que aprovecharon también para poner los gastos de envío a domicilio gratuitos sin ningún limite de precio, además de ampliar el periodo de devolución a 30 días a partir de la reapertura de las tiendas.

Todas estas facilidades (unidas a las siempre apetecibles novedades que presenta la firma) puede que hayan conseguido que piques haciendo alguna compra a lo largo del confinamiento o puede que aún así te hayas resistido por no tratarse de una actividad esencial. Si eres de las que pertenece al segundo grupo, seguro que te gusta la nueva medida que ha tomado Zara al respecto que pasa por permitir que puedas comprar ahora lo que quieres pero no recibirlo hasta que no termine la cuarentena.

No tienes por qué quedarte sin esas sandalias de las que te enamoraste, ese vestido de tweed tan elegante o incluso esas botas que has visto que van con todo puedes de tu talla, simplemente debes darle a "añadir a la cesta" y, al ir a tramitar el pedido, escoger la opción que prefieras: "envío a domicilio" o "entrega aplazada". Si optas por esta segunda alternativa, estarás dejando tu pieza reservada para que no se agote y, tal y como se especifica en la tienda online de Zara, te enviarán lo que has solicitado "cuando se restablezca la situación habitual".

Sin duda, la mejor manera de ir fichando candidatos a reinar en nuestro armario de primavera que no vamos a poder estrenar aún pero queremos que estén situados en la casilla de salida desde ya para cuando sí podamos lucirlos por las calles. Sin ningún tipo de remordimiento.