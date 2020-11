Vas a querer esta chaqueta 'tweed' de Mango PRECIOSA que tiene Mery Turiel y que queda ideal con botas militares

¡Y está rebajada!

Entre los tejidos más clásicos encontramos el 'tweed' y es que, además de ser uno de los más icónicos de la historia de la moda, sigue siendo uno de los favoritos de las 'it girls' (y de las 'royal' como la reina Letizia o Máxima de Holanda) por el poder que tiene de elevar cualquier look, gracias a su elegancia y versatilidad.

Esta temporada el 'tweed' vuelve a adquirir gran protagonismo en el 'street style', y si no te lo crees solo tienes que echar un ojo al último look de Mery Turiel (del que estamos 'in love').

La valenciana ha compartido un estilismo a través de un 'Reels' de Instagram en el que luce este tejido con auténtico estilazo, y no dudamos de que su propuesta te inspirará tanto como a nosotras.

La prenda protagonista del 'outfit' es una americana 'tweed' de Mango que, además, está rebajada.

Está confeccionada en este tejido en color gris y negro (por lo que podrás combinarla con absolutamente todo) y cuenta con cuello solapa, manga larga, puños abotonados y bolsillos en los laterales, además de un cierre con botón en la parte delantera.

En concreto Mery, sin quererlo, nos ha descubierto que queda GENIAL con las botas tendencia de la temporada: las militares con suela 'track' (que ya hemos visto que se han convertido en una de las favoritas de la 'influencer').

La chaqueta está disponible en la web de Mango a un precio de 63,99 euros (antes 79,99 euros) en todas las tallas y también en color rojo y negro. ¿

