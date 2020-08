Este miércoles Instagram le declaró abiertamente la guerra a TikTok. Una muy clara y directa, la red ha lanado Reels, su nuevo formato para "grabar y editar vídeos de 15 segundos y varios clips con audio, efectos creativos". Esta nueva herramienta, que ya ha sido probada en Brasil, Francia, Alemania o India, es bastante similar a lo que actualmente ofrece TikTok.

Este lanzamiento propiedad de Facebook llega en el momento más crítico de la red social de origen chino, señalada por Donald Trump y el gobierno de EE UU como una red peligrosa que roba información privada e incluso el presidente estadounidense ha dicho que la quiere prohibir en EEUU. mientras Microsoft baraja la posibilidad de comprarla.

Hellooooo, Reels 🙌



Introducing a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram.



Reels is rolling out today to more than 50 countries around the world.



🤳🤩🎥✨😂👀💯https://t.co/RfXDhYawSF pic.twitter.com/FjSGSpSGpn