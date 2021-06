Ibicencos, estampados, de cuadros vichy... Las rebajas verano 2021 de Pull & Bear vienen pisando fuerte y, entre sus candidatos a los descuentos, encontramos los vestidos más bonitos de la temporada que nos hacen soñar ya con los días de playa. ¡Date prisa porque la cuenta atrás está en marcha!

Cecilia Franco

Llega el calor, los días de playa y lo que más estábamos deseando era sacar de nuestro armario toda la colección de vestidos y dejarnos sorprender. Muchos de ellos ni te acordabas que los tenías, y muchos otros los adoras tanto que su vida útil tiene los días contados. Y aunque te cueste muchísimo deshacerte de ellos, sabes que tarde o temprano vas a tener que ir despidiéndote de todas aquellas prendas más desgastadas y las rebajas siempre son la excusa perfecta. ¡Pues tenemos buenas noticias! Porque en Pull & Bear estarán rebajados a partir de esta misma tarde los vestidos que han arrasado hasta el momento en el 'street style'.

Desde que dio comienzo la primavera son muchas las celebrities que, a través de Instagram, se han liberado de los jeans para inspirarnos con looks más propios del verano. Ellas han sabido adelantar nuevas tendencias y, lo mejor, nos han descubierto tesoros de nuestras tiendas favoritas que, si no fuera por ellas, no los tendríamos fichados.

Y ahora que justo nos hemos puesto manos a la obra con el cambio de armario, tenemos la excusa perfecta para despedirnos de los diseños más desgastados y dar la bienvenida a los vestidos más 'top' de las rebajas con sabor a mar. ¿Por qué lo decimos? Porque arrasarán este verano.

Ha llegado el momento de renovar nuestro armario con los mejores descuentos y estrenar este verano nuevas tendencias.Ya tenemos preparada la lista de imprescindibles de nuestro amado Zara, hemos fichado cuáles serán las sandalias más buscadas en la fiesta de los descuentos y, como buenas 'fashionistas', tenemos también claro en qué vamos a invertir. Para aprovechar al máximo las rebajas debemos ser precavidas, pensar en todo aquello que nos hace falta y ya, por último, darnos ese 'caprichito'.

Entre las cosas que nos harán falta este verano, claramente, estarán los vestidos. Con este calor nos liberamos de los jeans y deseamos lucir prendas fresquitas llenas de color. Pues justo eso es lo que hemos encontrado en Pull & Bear. Aunque estamos 'in love' con los vestidos de Mango, hemos de reconocer que para dar ese extra de color a nuestro día a día, en Pull & Bear hemos alucinado con los favoritos de rebajas. ¡Menudos vestidos hemos encontrado! Estrena los diseños de Pull & Bear (rebajados) más favorecedores que no te quitarás en todo el verano.