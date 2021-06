Rebajas de Bimba y Lola en verano 2021: Los 15 imprescindibles

Bimba y Lola ha dado ya el pistoletazo de salida a las rebajas del verano 2021. Y como no podía ser de otra manera, hemos hecho una selección de los 15 imprescindibles a los que debes echar un vistazo.

María Polo

Acaba de llegar oficialmente el verano y con él, las rebajas de la temporada. Los descuentos de verano están muy, pero que muy cerca, pero la marca Bimba y Lola se ha adelantado unos días al resto y ha inaugurado ya su temporada de rebajas verano 2021, que durarán hasta finales de agosto. Y no debes desaprovechar la oportunidad.

Como hacen cada año desde la firma Bimba y Lola, las rebajas comenzaron unos días antes para los clientes suscritos, pero ya han dado luz verde a las rebajas oficiales, y son absolutamente deliciosas.

Entre sus prendas rebajadas puedes encontrar artículos con hasta el 50% de descuento, por lo que se posiciona entre las marcas con unos de los mejores porcentajes. Y podrás verlo aplicado en muchos vestidos lenceros, exquisitos para esta temporada; sandalias y bolsos (muchos bolsos) de piel; cárdigans de colores vivos que son más que ideales para noches frías de verano y numerosas prendas con el eterno estampado de cuadros del verano: el vichy.

Para que no pases por alto las prendas rebajadas imprescindibles para el verano 2021 en Bimba y Lola, hemos hecho una selección de los 15 artículos con descuento que, sí o sí, debes fichar. Vas a encontrar vestidos ('mini' y 'midi'), prendas con estampado vichy a las que no se resiste ni Nathy Peluso, sandalias (con y sin tacón) y, por supuesto, bolsos, el artículo estrella de la firma y que, durante las rebajas, se quedan a un precio envidiable.

Así que, si eres de las que siempre ha deseado tener un bolso de Bimba y Lola, hemos de decirte que esta es la oportunidad perfecta: no los vas a encontrar a un mejor precio.

Todavía hay prendas que no están rebajadas pero que podrían estarlo en el futuro. Así que, tranquila, seguiremos pendientes para que no te pierdas las novedades de las prendas más deseadas y rebajadas de la firma. Pero, aun así, recuerda echar un vistazo a la página web, donde encontrarás, en algunos casos, los modelos que ahora te vamos a enseñar en distintos colores. ¡Que no se te pasen!