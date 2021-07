En Oysho encontrarás el vestido de tirantes que mejor queda con Converse en verano

Gracias a Instagram hemos descubierto este diseño con la espalda escotada en el color del momento al que no se le puede pedir más.

Julia García

Parece que la llegada del verano implica el uso de sandalias a todas horas como única opción para nuestros pies. Y no es que no nos encante presumir de pedicura y renovar nuestro zapatero con las últimas tendencias que nos animan a hacerlo, pero eso no significa que estemos dispuestas a renunciar a otras alternativas como las que son nuestras incondicionales durante todo el año, las zapatillas.

En el Instagram de @meriloves hemos corroborado que no somos las únicas que no queremos apartarlas cuando llega el calor. Solo es cuestión de elegir bien cuándo y cómo lucirlas para que no terminemos arrepentidas por haber elegido llevar el pie cerrado. Y el último look de la influencer en redes no podía haber sido más inspirador en este sentido porque, gracias a él, hemos fichado un vestido que no creíamos podía sentar tan bien con unas Converse en lugar de con unas alpargatas como las que a priori nos vendrían a la cabeza como primera idea de pareja perfecta.

Probablemente unas cuñas o unas sandalias planas serían las formas más habituales de presumir de este vestido en esta época del año pero ya verás como cambias de opinión con estas imágenes.

La instagramer ha elegido unas zapatillas de caña alta en color blanco con pequeñas flores de colores bordadas para combinar con un vestido de largo midi ideal para sobrellevar una ola de calor gracias a sus finos tirantes cruzados en la espalda dejando una gran abertura y su favorecedor escote en pico.

Además, el hecho de estar confeccionado en gran parte en lino ayuda a mantenerse fresca cuando las temperaturas son tan altas como en estas fechas y le otorga una comodidad genial en un diseño como este que se acentúa por su fluidez.

La pieza pertenece a la colección que actualmente Oysho tiene en sus tiendas, su precio es de 39,99 euros, y tiene como otro punto a favor su estampado a cuadros en tonos rosas que tan bien sienta cuando una quiere presumir de bronceado. De hecho, si le unes unos coloridos collares como ha hecho Meri verás como este efecto se potencia aún más.