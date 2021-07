Oysho quiere que llevemos bikini, camisa y falda a juego este verano y créenos, va a encantarte

Gracias a lo nuevo de la firma hemos descubierto que el estampado tropical en conjunto se lleva mucho mejor.

Julia García

Hace ya varios años que la ropa de baño tiene la capacidad de desprenderse de su apellido y conquistar el espacio urbano sin renunciar a su esencia playera. Oysho profundiza en esta idea de estilo y va un poquito más allá en su última colección de swimwear y beachwear, 'Mediterranean Summer'.

El mejor ejemplo de la evolución de la ropa de baño en el vestidor femenino es el recurso del bañador utilizado como mono que empezamos a ver combinado con vaqueros hace unos años-cómo olvidar el look fetiche de Mickey, el personaje interpretado por Gillian Jacobs en la serie 'Love', que fue de las primeras en llevar una tendencia a la que luego se apuntó medio mundo- y hemos acabado viendo en contextos formales, como demostró Candela Peña en el pasado Festival de Cine de Málaga.

No llega a este último punto lo que propone Oysho en su nueva colección veraniega, pero sí utiliza en su favor esta idea de que ya no tiene por qué estar tan marcado entre ropa de baño y street style. Y la explota con mucho acierto. Solo hay que ver el conjunto de tres piezas -camisa, falda y top- a juego que la firma gallega acaba de presentar, una propuesta que estamos seguras de que va a enamorarte a primera vista, tal y como nos ha ocurrido a nosotras.

'Mediterranean Summer' incluye dos outfits conjuntados distintos con los prints tropicales como elemento común. Por un lado, Oysho propone llevar un pantalón palazzo y corte recto en color verde, y por otro lado, un tres piezas formado por una falda con abertura delantera y bajo rematado con flecos, camisa y top con nudo en color azul.

No son las únicas piezas de esta nueva colección veraniega de Oysho en la que también puedes encontrar vestidos fluidos de tirantes, bañadores de escote redondo y líneas clásicas así como bikinis con tops triangulares y tops de corte recto a juego ambos con distintos diseños de braguitas con forma de uve o lazadas ajustables a distintas posiciones.

Sin embargo, gustándonos todo mucho como de costumbre cuando se trata del catálogo del sello de Inditex especializada en ropa de baño, de cama y deportiva, nuestra mayor debilidad es ese conjunto tropical a tres bandas ideal para combinar con tus sandalias y cuñas favoritas.

Solo tenemos una mala noticia: toca esperar unos días hasta poder tenerlo contigo porque aún no está a la venta en su tienda online. Ve poniéndote una alarma para no quedarte sin él porque estamos seguras que, una vez lo tengas para incluir en tu maleta, no te lo quitarás en todas tus vacaciones playeras.