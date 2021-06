Suspirarás por este vestido de lino de Oysho que ha llevado Sara Baceiredo

Fresco, cómodo y ultrafavorecedor, no habrá noche de verano que no quieras pasar sin él puesto.

Julia García

Lo último de Oysho que nos ha robado el corazón no tiene nada que ver con la moda baño. Tampoco con sus prendas deportivas o o sus bolsos con los que dar un respiro a los omnipresentes capazos. Esta vez de lo que venimos a hablarte es de un vestido de lino que por su elegante caída y su favorecedor tono tierra resulta increíblemente apetecible para el verano.

Sara Baceiredo, la misma que hace unos días nos recordó lo bien que funcionan los pantalones blancos como sustitutos de los vaqueros cuando llega el calor, ha sido quien nos ha puesto en la pista de este diseño cruzado de tirantes anchos con escote de pico, largo midi y lazo a la cintura que es una auténtica delicia y que, desde ya, pasará a engrosar tu lista de candidatos a entrar en tu armario en las próximas semanas. Estamos convencidas.

Es verlo y no poder evitar pensar en nosotras mismas con él puesto en la orilla del mar tal y como lo ha lucido la influencer con capazo y gorro pescador incluido, o paseando por nuestra ciudad una mañana cualquiera tratando de hacer frente a las altas temperaturas con estilazo.

Y es que, como seguro habrás deducido al observarlo, ofrece tantas posibilidades de uso como quieras darle con unas sandalias planas, con unas de tacón o, como no, con unas alpargatas atadas al tobillo que potenciarán aún más esa estética rústica de la que ya de por si presume este vestido cuyo precio es de 35,99 euros.

Puede que no tenga estampado en cuadros vichy o detalles 'cut out' como parece que la tendencia nos anima a llevarlos al más puro estilo 'Pretty woman', pero quizá por eso desprende tanto encanto, porque es la mejor opción de salir de la corriente que siempre nos termina arrastrando.

Es más, no nos digas que no te parece una opción genial para celebrar una informal boda en la playa si eres una novia que busca algo distinto y desenfadado para su gran día. A nosotras, desde luego, no nos genera ninguna duda.