Combate tu 'bad hair day' con un gorro calentito y 'chic'.

Cecilia Franco | Woman.es

Con este frío no hay nada como una buena bufanda y un gorrito de invierno. Gigi Hadid lo confirma con un diseño de lo más innovador y 'chic' con el que no solo lograrás combatir las bajas temperaturas sino que, además, te hará lucir 'pelazo'.

-Paula Echevarría se suma a la tendencia de la gorra para su look más motero.

-Puede que Mary Kate Olsen sea quien mejor viste de negro y este look lo confirma.

Si hay algo que nos gusta del invierno es el poder llevar complementos calentitos y 'estilosos'. Las botas engomadas para los días de lluvia nos han conquistado y las bufandas y gorritos para días en los que el termómetro se encuentra bajo cero son la mejor opción. Es cierto que estamos siempre atentas a los looks para ir calentita a la nieve porque nos encantan. Pero Gigi Hadid ya ha superado todas nuestras expectativas. La modelo nos sorprende con un gorro de invierno y no, no nos referimos al clásico gorrito de lana, ella ha ido más allá.

Lucir 'pelazo' es lo que todas queremos, pero sí es cierto que con un gorrito de lana lo único que conseguimos es que nuestro cabello se vea aplastado y sin movimiento. ¿Y cómo evitar esto? Nos fijamos en el street style, vemos el look de Gigi Hadid con su nuevo corte de pelo y su gorro de invierno y, podemos confirmar que, aunque sea arriesgado, nos ha conquistado.

No es la primera vez que Gigi nos sorprende con un 'estiloso' paseo invernal, pero esta vez estrena corte de flequillo con un gorro de invierno que es 'lo más'. Para la ocasión ha optado por unas botas altas de tacón en tono camel, un abrigo de paño de cuadros largo que te hará parecer más alta y, por supuesto, el complemento estrella.

¿Un gorro de invierno con un toque 'chic' que te proteja del frío y te haga lucir 'pelazo'? Gigi Hadid nos propone uno estilo 'bucket' de tipo ante en tono camel por fuera y borreguito por dentro. Este complemento se convertirá en tu aliado perfecto para esos 'bad hair day' en los que necesitas darle vida a tu cabello. Pero, ¡ojo! Sin pasar nada de frío.