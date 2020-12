Gigi Hadid ha salido a pasear con su hija y, mientras Bella Hadid ha escogido el gorro de lana, ella ha preferido la tendencia del invierno

Las hermanas más estilosas han vuelto a darnos toda una lección.

Ahora que las alfombras rojas brillan por su ausencia y que las firmas han optado por cambiar formatos de los tradicionales desfiles, el street style sigue siendo referente a la hora de hablar de moda. Y eso que en los últimos tiempos ha cambiado la forma de concebirlo. Por un lado porque son menos las oportunidades de descubrir opciones ya que se han visto reducidas las apariciones de celebrities e influencers y, por otro, porque las prendas ahora mucho más cómodas y relajadas que lo eran antes y todas ellas cuentan con la misma acompañante como protagonista, la mascarilla.

Pero lo que no ha cambiado en absoluto es el don que muchas como las hermanas Hadid tienen para inspirarnos con sus looks. Ellas son siempre un buen espejo en el que mirarse ya que, si apuestan por algo, es que debemos tenerlo muy en cuenta. Por eso cada una de sus salidas es analizada con lupa y más si en ellas hay una tercera integrante como es la hija de Gigi Hadid y Zayn Malik.

Aun no sabemos el nombre de la pequeña nacida en el mes de septiembre -y eso que hay decenas de teorías en la red que apuntan a que éste es Dorothea en referencia al título de una canción del último disco de Taylor Swift- pero lo que sí que sabemos es que con esos genes está llamada a ser toda una 'it girl'.

En las imágenes que llegan desde las calles de Nueva York no se ve al bebé que va en el carrito empujado por su madre y acompañada de su tía, pero sí que nos sirven para comprobar lo que han elegidos para protegerse del frío casi invernal.

Ambas de negro, Bella ha ido sobre seguro con guantes, bufanda, gorro de lana y abrigo de piel, bajo el que se aprecian unos pantalones estampados tipo culotte con unas botas altas cómodas planas; mientras que Gigi ha optado por un chaquetón oversize que escondía el resto de look del que solo podemos apreciar lo que parece ser un suéter de cuello alto, una camisa vaquera con un original cuello bordado, un pantalón ajustado y unas botas con cordones como las que podríamos haber lucido cualquiera de nosotras.

Un detalle final que marcaba la principal diferencia entre los looks de ambas es la gorra marinera escogida por la mayor de la hermanas, un hecho que sirve como confirmación de que el regreso de este accesorio es toda una realidad.